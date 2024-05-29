Пытка, а не экзамен! Тюменские родители выступили против ЕГЭ

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Встречающие школьников с экзаменов родители обеспокоены их состоянием. Многие ребята приходят с полной уверенностью, что провалили ЕГЭ и теперь не смогут поступить в университет и теперь их жизнь пойдет под откос.
«Дочка пришла сегодня с экзамена вся в слезах, час она билась в истерике, потому что ей попался сложный вариант. Я созвонилась с другими родителями, у многих такая же ситуация. Весь год дети были нервными из-за этого ЕГЭ и сейчас они получают психологические травмы из-за этого. Нельзя так, чтобы из-за одного экзамена вся жизнь человека зависела», — рассказала «Нашему городу» мама тюменской выпускницы Ирина Лескова.
Отметим, что согласно опросу специалистов SuperJob, 63% тюменцев уверены, что ЕГЭ нужно отменить и всего 21% считает, что этот экзамен несет пользу. Детский психолог Наталья Наумова также считает, что формат проведения экзамена — слишком губителен для детской психики.
«Экзамен позиционируется так, что от него зависит вся жизнь, хотя это ведь не так. Но формат с поездкой в другую школы, металлоискателями и камерами — это экзекуция какая-то. Намного комфортнее для детской психики был старый формат экзаменов в желаемом университете», — считает специалист.
Отметим, что в этом году школьникам разрешили пересдать ЕГЭ, это было одной из смягчительных мер. Однако президент России Владимир Путин считает, что ЕГЭ открывает возможности для детей с периферии, а его отмена не скажется позитивно на доступности и качестве образования.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские выпускники, получившие в этом году на Едином государственном экзамене 100 баллов, получат по 100 тысяч рублей.