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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Тюменские родители выступают против ЕГЭ.

Пытка, а не экзамен! Тюменские родители выступили против ЕГЭ

29 мая 2024, 09:46
Фото: 1MI
Тюменские родители выступают против ЕГЭ.

Тюменские родители выступают против ЕГЭ

Сезон ЕГЭ сейчас в самом разгаре. Тюменские школьники уже написали экзамены по русскому языку, химии, литературе и географии. Однако для многих ЕГЭ оказался проверкой не только знаний, но и психики, чем крайне обеспокоены родители выпускников.

Встречающие школьников с экзаменов родители обеспокоены их состоянием. Многие ребята приходят с полной уверенностью, что провалили ЕГЭ и теперь не смогут поступить в университет и теперь их жизнь пойдет под откос.

«Дочка пришла сегодня с экзамена вся в слезах, час она билась в истерике, потому что ей попался сложный вариант. Я созвонилась с другими родителями, у многих такая же ситуация. Весь год дети были нервными из-за этого ЕГЭ и сейчас они получают психологические травмы из-за этого. Нельзя так, чтобы из-за одного экзамена вся жизнь человека зависела», — рассказала «Нашему городу» мама тюменской выпускницы Ирина Лескова.

Отметим, что согласно опросу специалистов SuperJob, 63% тюменцев уверены, что ЕГЭ нужно отменить и всего 21% считает, что этот экзамен несет пользу. Детский психолог Наталья Наумова также считает, что формат проведения экзамена — слишком губителен для детской психики.

«Экзамен позиционируется так, что от него зависит вся жизнь, хотя это ведь не так. Но формат с поездкой в другую школы, металлоискателями и камерами — это экзекуция какая-то. Намного комфортнее для детской психики был старый формат экзаменов в желаемом университете», — считает специалист.

Отметим, что в этом году школьникам разрешили пересдать ЕГЭ, это было одной из смягчительных мер. Однако президент России Владимир Путин считает, что ЕГЭ открывает возможности для детей с периферии, а его отмена не скажется позитивно на доступности и качестве образования.

Как считаете, нужно ли отменить ЕГЭ?

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменские выпускники, получившие в этом году на Едином государственном экзамене 100 баллов, получат по 100 тысяч рублей.

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#Алиса Вернер#Общество#Опросы#Тюмень#Тюменская область#Образование#Школа#Школьники#Школы#Новости тюмени#ЕГЭ
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