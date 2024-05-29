Пытка, а не экзамен! Тюменские родители выступили против ЕГЭ

Отметим, что в этом году школьникам разрешили пересдать ЕГЭ, это было одной из смягчительных мер. Однако президент России Владимир Путин считает, что ЕГЭ открывает возможности для детей с периферии, а его отмена не скажется позитивно на доступности и качестве образования.