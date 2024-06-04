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Дожди и грозы жутких масштабов надвигаются на Тюмень.

Опасная аномалия! Дожди и грозы жутких масштабов надвигаются на Тюмень

4 июня 2024, 15:00
Фото: 1MI
Дожди и грозы жутких масштабов надвигаются на Тюмень.

Дожди и грозы жутких масштабов надвигаются на Тюмень

Жуткие природные аномалии, сопровождающиеся обильными ливнями и кошмарными грозами обрушились на города в центре России. За считанные часты дождь погружает огромные центральные улицы городов под воду. Ждет ли Тюмень та же учесть?

Затопление городов России

В последние дни в России происходит жуткие метеорологический хаос. Залповые ливни обрушаются на целые регионы, в частности, сегодня дождь залил Ярославскую, Нижегородскую, Брянскую и Курскую области, об этом сообщает newizv.ru.

Под Санкт-Петербургом дороги залило настолько, что автомобилям приходилось практически плыть, а не ехать. Аналогичная ситуация наблюдалась вчера в Калининграде — подвалы зданий беспощадно топило, проспекты и улицы города оказались под плотным слоем воды.

Затяжной период дождей ожидается и в Тюмени, метеоролог Лидия Кашина говорит о том, что осадки обрушатся на город уже завтра.Эксперт связывает пугающие ливни с повышением температуры воздуха на планете, ведь чем выше температура, тем больше в ней содержание воды.

В newizv.ru указывают, что повышение температуры воздуха на 1 градус, увеличивает содержание паров воды на 7%. Учитывая резкое потепление в Тюмени, ждет ли нас учесть указанных российских городов, которые буквально тонут из-за обилия осадков.

Города России тонут от последствий разбушевавшихся ливней.Города России тонут от последствий разбушевавшихся ливней.
Города России тонут от последствий разбушевавшихся ливней.
Фото: 1MI

Что ждет Тюменскую область?

Ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев рассказал журналистам newizv.ru, что количество осадков во всей России увеличилось на 2,2%, что является существенным показателем в вопросе погодных изменений. Эксперт отмечает, что за последние 50 лет в мире в три-четыре раза увеличилось число катастроф, вызванных погодными явлениями.

По данным Росгидрометцентра, сейчас, по сравнений с концом 90-х годов число природных ЧП выросло в 2 раза. Чего стоят только паводки, которые больше месяца держали всю Тюменскую область в напряжении. даже сейчас в регионе остаются подтопленными 435 домов, 2 883 приусадебных участка, 146 дачных домов, 34 участка автомобильных дорог. А впереди — жуткие ливни, 5 июня ожидаются грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Мы спросили у климатолога Татьяны Пригоровской, какое влияние такая погода окажет на наш регион и к чему стоит готовиться.

«Пока нет для Тюменской области предпосылок к критическим явлениям и аномальному объему осадков. Однако циклон все-же движется в нашу сторону и уже завтра погода будет соответствующей. Но у нас скорее погодный бунт отличится сильным шквалистым ветром. Наводнения под большим вопросом», — рассказала «Нашему городу» эксперт.

Также специалист согласна с выводами, которые сделали эксперты newizv.ru — увеличение температуры в стане станет причиной жутких климатических изменений, к которым можно лишь адаптироваться. Сейчас у людей нет ресурсов для того, чтобы изменить ситуацию.

На Тюмень надвигаются дожди и штормовой ветер.На Тюмень надвигаются дожди и штормовой ветер.
На Тюмень надвигаются дожди и штормовой ветер.
Фото: 1MI

Последствия климатических изменений

Эксперты newizv.ru отмечают, что в первую очередь критические последствия, связанный с погодными изменениями, коснутся жителей городов с населением от 100 тысяч человек, под эти критерии подходят Тюмень и Тобольск. Последствия будут связаны с затоплением территорий на фоне отсутствия ливневок и сливов, многие из которых сейчас попросту закатаны в асфальт.

Спастись от затопления может помочь разработка плана, в который будут включены водостоки. юрист Константин Крохин в разговоре с корреспондентами newizv.ru отметил, что сейчас в городах России» строительство делается на коленке», а потому требует серьезного пересмотра.

К тому же подготовка городов к таким погодным аномалиям — дело федерального масштаба, требующее огромных бюджетов. Однако требуется разработка новых решений и подходов, так как старые уже не работают. Журналисты newizv.ru приводят пример с проектом концепции развития ЖКХ 2020, которая не была реализована, а позже ее просто заменили новой, с припиской «2030».

По словам юриста Крохина, ситуация требует разработки и внедрения новых нормативов с учетом климатических изменений. Он должен стать определяющим при выдаче разрешений на строительство. Однако для Тюменской области такое изменение будет дорого стоить, ведь регион славится своими темпами строительства. А потому придется выбирать одно из двух зол.

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