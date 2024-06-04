Опасная аномалия! Дожди и грозы жутких масштабов надвигаются на Тюмень

По данным Росгидрометцентра, сейчас, по сравнений с концом 90-х годов число природных ЧП выросло в 2 раза. Чего стоят только паводки, которые больше месяца держали всю Тюменскую область в напряжении. даже сейчас в регионе остаются подтопленными 435 домов, 2 883 приусадебных участка, 146 дачных домов, 34 участка автомобильных дорог. А впереди — жуткие ливни, 5 июня ожидаются грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Мы спросили у климатолога Татьяны Пригоровской, какое влияние такая погода окажет на наш регион и к чему стоит готовиться.