Опасная аномалия! Дожди и грозы жутких масштабов надвигаются на Тюмень

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В последние дни в России происходит жуткие метеорологический хаос. Залповые ливни обрушаются на целые регионы, в частности, сегодня дождь залил Ярославскую, Нижегородскую, Брянскую и Курскую области, об этом сообщает newizv.ru.
Под Санкт-Петербургом дороги залило настолько, что автомобилям приходилось практически плыть, а не ехать. Аналогичная ситуация наблюдалась вчера в Калининграде — подвалы зданий беспощадно топило, проспекты и улицы города оказались под плотным слоем воды.
Затяжной период дождей ожидается и в Тюмени, метеоролог Лидия Кашина говорит о том, что осадки обрушатся на город уже завтра.Эксперт связывает пугающие ливни с повышением температуры воздуха на планете, ведь чем выше температура, тем больше в ней содержание воды.
В newizv.ru указывают, что повышение температуры воздуха на 1 градус, увеличивает содержание паров воды на 7%. Учитывая резкое потепление в Тюмени, ждет ли нас учесть указанных российских городов, которые буквально тонут из-за обилия осадков.
Ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории им. Воейкова, автор книги «Парадоксы климата» Андрей Киселев рассказал журналистам newizv.ru, что количество осадков во всей России увеличилось на 2,2%, что является существенным показателем в вопросе погодных изменений. Эксперт отмечает, что за последние 50 лет в мире в три-четыре раза увеличилось число катастроф, вызванных погодными явлениями.
По данным Росгидрометцентра, сейчас, по сравнений с концом 90-х годов число природных ЧП выросло в 2 раза. Чего стоят только паводки, которые больше месяца держали всю Тюменскую область в напряжении. даже сейчас в регионе остаются подтопленными 435 домов, 2 883 приусадебных участка, 146 дачных домов, 34 участка автомобильных дорог. А впереди — жуткие ливни, 5 июня ожидаются грозы и ветер с порывами до 17 метров в секунду. Мы спросили у климатолога Татьяны Пригоровской, какое влияние такая погода окажет на наш регион и к чему стоит готовиться.
«Пока нет для Тюменской области предпосылок к критическим явлениям и аномальному объему осадков. Однако циклон все-же движется в нашу сторону и уже завтра погода будет соответствующей. Но у нас скорее погодный бунт отличится сильным шквалистым ветром. Наводнения под большим вопросом», — рассказала «Нашему городу» эксперт.
Также специалист согласна с выводами, которые сделали эксперты newizv.ru — увеличение температуры в стане станет причиной жутких климатических изменений, к которым можно лишь адаптироваться. Сейчас у людей нет ресурсов для того, чтобы изменить ситуацию.
Эксперты newizv.ru отмечают, что в первую очередь критические последствия, связанный с погодными изменениями, коснутся жителей городов с населением от 100 тысяч человек, под эти критерии подходят Тюмень и Тобольск. Последствия будут связаны с затоплением территорий на фоне отсутствия ливневок и сливов, многие из которых сейчас попросту закатаны в асфальт.
Спастись от затопления может помочь разработка плана, в который будут включены водостоки. юрист Константин Крохин в разговоре с корреспондентами newizv.ru отметил, что сейчас в городах России» строительство делается на коленке», а потому требует серьезного пересмотра.
К тому же подготовка городов к таким погодным аномалиям — дело федерального масштаба, требующее огромных бюджетов. Однако требуется разработка новых решений и подходов, так как старые уже не работают. Журналисты newizv.ru приводят пример с проектом концепции развития ЖКХ 2020, которая не была реализована, а позже ее просто заменили новой, с припиской «2030».
По словам юриста Крохина, ситуация требует разработки и внедрения новых нормативов с учетом климатических изменений. Он должен стать определяющим при выдаче разрешений на строительство. Однако для Тюменской области такое изменение будет дорого стоить, ведь регион славится своими темпами строительства. А потому придется выбирать одно из двух зол.