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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

Метеоролог рассказал о кардинальных изменениях в климате Тюменской области.

«Аномалии повсюду»: метеоролог рассказал о резких изменениях в тюменском климате

11 апреля 2024, 09:39
Фото: 1MI
Метеоролог рассказал о кардинальных изменениях в климате Тюменской области.

Метеоролог рассказал о кардинальных изменениях в климате Тюменской области

Климат Тюменской области с каждым годом становится более экстремальным. Перепады температур зимой и летом становятся все более ощутимыми, что в перспективе может полностью изменить жизнь региона. С климатическими изменениями связан и надвигающийся паводок.

Континентальный климат становится экстремальным

Тюменская область исторически был территорией с умеренно холодной и снежной зимой и теплым летом. Среднемесячная температура января составляет около -16°С, среднемесячная температура июля +18°С, а среднегодовая температура — +1,7°С. Но в последние годы ситуация стала меняться. Зимой температура падает ниже отметки в -40°C, а летом того же показателя достигает в плюсовом эквиваленте.

Климатолог Татьяна Пригоровская отмечает, что это явления связано с тем, что на территории региона ныне характерен не только западный перенос воздушный масс, но и меридиональный.

«Раньше действовал в основном западный перенос — это, когда над Атлантическим океаном формируются циклоны, которые направляются на восток, проходя через европейскую часть страны. Сейчас же поток движется еще и с севера на юг. А так как регион расположен внутри материка на равнинной территории, это способствует легкому проникновению, как холодных арктических воздушных масс, так и тѐплых тропических», — говорит эксперт.
Графики исторического изменения температурных колебаний в Тюменской области.Графики исторического изменения температурных колебаний в Тюменской области.
Голубой — холодные годы, красный — жаркие.Голубой — холодные годы, красный — жаркие.
Графики исторического изменения температурных колебаний в Тюменской области.
Фото: meteoblue.com
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Он также подчеркивает, что в области меняется не только диапазон температур, но и возрастает влажность и растут среднегодовая температура. За последние 60 лет она возросла на полтора градуса.

«Это значительный показатель, свидетельствующий о глобальном потеплении. Это полтора градуса могут сыграть серьезную роль в формировании нового климата. Зимой все промерзает глубже, а летом тает интенсивнее, вот вам и причина для обильного паводка», — говорит Пригоровская.
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Причины изменения климата

У глобального потепления есть естественные причины, однако основной «вклад» все же вносит человек. На глобальное потепление оказывают серьезное влияние:

  • сжигание угля, нефти и газа;
  • вырубка лесов;
  • увеличение животноводства;
  • парниковый эффект, то есть выбросы парниковых газов, задерживающих солнечное тепло, в результате быстрое нагревание планеты;
  • производство электроэнергии, путем сжигания ископаемых видов топлива;
  • слишком интенсивное потребление электроэнергии.

Многие из этих критериев характерны для Тюменской области. Климатолог отмечает, что, несмотря на то, что экологи регулярно напоминают об опасности человеческой деятельности, существенно ничего не меняется, а потому температура на планете продолжает подниматься.

«Причем меняется и человек с этим климатом. У нас все чаще люди стали страдать сердечно-сосудистыми заболеваниями, это, отчасти также обусловлено климатическими изменениями, ведь колебания температур напрямую сказываются на давлении», — отмечает специалист.

Пригоровская также говорит о том, что Тюменская область, считающаяся нефтегазовой столицей России, вносит существенный «вклад» в изменение собственного климата.

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Последствия глобального потепления

Климатолог говорит, что последствия глобального потепления могут быть весьма радикальными. В первую очередь, это скажется на росте заболеваний, связанных с жарой.

«Также у нас могут исчезнуть многие виды растений и животных, которые не смогли адаптироваться к климатическим изменениям. Подтопления станут более частой историей, ведь будет повышаться уровень океана, так как при нагревании вода
расширяется, а ледники тают. Усилятся штормы и засухи. Проще говоря, аномалии будут повсюду», — говорит эксперт.

Она отмечает, что экономически погодные условия повлияют на развитие сельского хозяйства, которым сейчас славится регион. Обустройство всего региона придется пересматривать на фоне вероятного учащения и увеличения паводков. Сказаться потепление и изменение климата в целом может и на продолжительности жизни тюменцев, а также на нагрузке на сферу здравоохранения региона. Эксперты говорят о том, что обратимость глобального потепления маловероятна, а потому перспективу таких перемен воспринимать нужно серьезно.

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