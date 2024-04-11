«Аномалии повсюду»: метеоролог рассказал о резких изменениях в тюменском климате

Она отмечает, что экономически погодные условия повлияют на развитие сельского хозяйства, которым сейчас славится регион. Обустройство всего региона придется пересматривать на фоне вероятного учащения и увеличения паводков. Сказаться потепление и изменение климата в целом может и на продолжительности жизни тюменцев, а также на нагрузке на сферу здравоохранения региона. Эксперты говорят о том, что обратимость глобального потепления маловероятна, а потому перспективу таких перемен воспринимать нужно серьезно.