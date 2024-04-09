«Если ситуация станет хуже»: Спасатели просят откликнуться тюменцев с лодками

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
Так, Опорный центр добровольчества в чрезвычайных ситуациях Тюменской области и Главное управление МЧС по региону заявили, что ждут откликов местных жителей. Речь, в первую очередь, идет об Ишимском районе. Главное требование к добровольцам — наличие собственного плавательного средства. Оно может быть очень необходимо, если паводковая ситуация будет ухудшаться.
Проживающие в населенном пункте, расположенном вдоль русла рек Ишим или Тобол, могут позвонить по тел.: 8 (3452) 590-549.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Ишимского района начали бить тревогу — в деревни прибывает вода. Паводок на территориях, прилегающих к рекам Ишим и Тобол, считают неизбежным. Вода уже накрыла соседнюю Курганскую область.