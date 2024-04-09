«Если ситуация станет хуже»: Спасатели просят откликнуться тюменцев с лодками

Так, Опорный центр добровольчества в чрезвычайных ситуациях Тюменской области и Главное управление МЧС по региону заявили, что ждут откликов местных жителей. Речь, в первую очередь, идет об Ишимском районе. Главное требование к добровольцам — наличие собственного плавательного средства. Оно может быть очень необходимо, если паводковая ситуация будет ухудшаться.