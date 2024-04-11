Виновные нашлись: тюменские дамбы грызут бобры и ондатры

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Дамбы в Тюмени укрепили в соответствии с техническими требованиями. Наводнение 2016 года повториться не должно — тогда сооружение в Ленинском округе погрызли бобры и ондатры, рассказал глава города Руслан Кухарук Ura.ru.
«Все декларации и все паспорта получены. Все дамбы соответствуют требованиям Ростехнадзора. Что касается дамбы в Ленинском округе, все мероприятия были завершены в 2023 году в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются к подобного рода гидротехническим сооружениям. Поэтому Тюмень сегодня готова к возможным паводковым наводнениям», — рассказал Кухарук.
Ранее «Наш город» писал, что борт МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область. Такие конструкции собираются быстро и не позволяют воде затопить территории.