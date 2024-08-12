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Глобальное потепление

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Август
Оценены последствия наводнения в Тюменской области
12 августа, 10:12
Июнь
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
17 июня, 07:31
Май
«Это только начало»: экстремальные паводки в Тюменской области могут стать ежегодными
2 мая, 05:34
Апрель
«Это убивает город»: тюменский урбанист связал паводки с высокой автомобилизацией
17 апреля, 09:35
«Аномалии повсюду»: метеоролог рассказал о резких изменениях в тюменском климате
11 апреля, 09:39
Март
Мор и трупы на берегу: эксперты прогнозируют массовую гибель рыб в обмелевшей Туре
27 марта, 06:59
«Трансграничный вопрос»: может ли соседняя область помочь спасти Туру от иссушения?
5 марта, 06:27
Февраль
«Чудо или голое дно?»: сможет ли Тура пережить грядущее аномально жаркое лето
27 февраля, 06:32
«Ранний ледоход!»: чем опасны для Туры теплый февраль и ранняя весна
6 февраля, 06:57
Январь
Синоптики прогнозируют особенно теплый февраль в Тюменской области
25 января, 08:46
Ноябрь 2023
«Зимы не будет?»: чем опасна аномально теплая осень в Тюмени и всей Сибири
13 ноября 2023, 07:26

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