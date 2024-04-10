Большая вода на подходе: когда паводок накроет в Тюменскую область?

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Сейчас уровень воды в реке Ишим на территории одноименного города в Тюменской области составляет 100 сантиметров, за сутки воды прибыла на 34 сантиметра. В селе Ильинка, располагающегося ниже по течению, уровень воды уже достиг 369 сантиметров, за сутки уровень вырос на 38 сантиметров.
Как говорит гидролог Андрей Расаев, беспокоиться о такой разности значений на участках реки не стоит. Пока это не говорит и скором приближении паводка.
«В Ильинке средний уровень воды всегда на порядок выше того, что можно увидеть в Ишиме. Хотя эти показатели уже превышают критерии нормы, мы уже видим превышение, однако до пика еще далеко», — говорит эксперт.
С Тоболом ситуация тоже уже вышла за границы нормы. Сейчас уровень воды в Кургане составляет 334 сантиметра при среднем показателе в 145 и исторически максимальном — 425. За день вода прибыла на 29 сантиметров. В Ялуторовске прибавка чуть больше — 36 сантиметров. Сейчас уровень воды достигает 295 сантиметров при норме в 219.
«Здесь мы можем уже наглядно видеть, что через Тобол вода уже активно приближается. Уровень воды в Ялуторовске и Тобольску будет стабильно расти ближайшую неделю и быстро достигнет пика», — говорит Расаев.
Ситуация с Турой самая спокойная. При среднем показателе в 114 сантиметров, уровень воды пока едва достиг 37 сантиметров. На территориях, располагающихся вдоль этой реки, подтоплений ждать не стоит.
По прогнозу специалиста, на этой неделе критического поднятия воды на территории региона не будет. Самый тяжелый период ждет область на следующей неделю, прогнозируется, что пик разлива рек придется на 18–21 апреля.
Как сообщали «Нашему городу» специалисты, подтоплениям в Тюменской области будут подвержены территории, располагающиеся вдоль Ишима и Тобола. Обостренной ситуация будет в более мелких субъектах.
В Абатском районе 22 деревням и селам грозит затопление. В список внесены деревни Земляная, Максимова, Фирсова, Бурдина, Ефимова, Репьева, Логинова, Бокова, Чупина, Лихачева, Узлова, Татарская, Лапина, Тельцова, Кареглазова, Юрга, а также села Назарово, Ощепково, Абатское, Конево, Банниково и Водолазово.
На территории Тюменского района опасности подвержены 15 населенных пунктов и 10 садовых товариществ, о чем сообщала глава района Ольга Зимина.
Глава Ишима Федор Шишкин обозначил, что в опасности территории, на которых нет дамбы, это СНТ «Коммунальник-1», «Коммунальник-2», «Машиностроитель», «Заречье», «Швейник».
На территории Тюменской области из-за угрозы паводков действует режим ЧС, губернатор Тюменской области Александр Моор подписал соответствующий документ. Сегодня он совместно с главой МЧС Александром Куренковым выехал в Ялуторовский район, подверженный подтоплению. Куренков лично проконтролирует, как в регионе организовано проведение превентивных противопаводковых мероприятий, а также оценит их достаточность.
Глава города Ишим Федор Шишкин рассказал о том, что городские службы проводят обследование береговой линии, запасают грунт для отсыпки пониженных мест, откуда может зайти вода, и заготавливают мешки с песком.
«В ближайшее время выдадим жителям памятки с указанием адресов пунктов временного размещения, телефонов экстренных служб, муниципального приюта для содержания домашних животных на время прохождения паводка. Все это пригодится на случай эвакуации с подтопляемых территорий», — говорит Шишкин.
Работа ведется и в других районах региона. Глава Абатского Игорь Васильев отчитался о том, что на территории и ранее была проделана работа на гидротехнических сооружениях.
«Осенью 2017 года капитально отремонтирована дамба „Южная“, в 2020 году реконструирована дамба „Северная“ в с. Абатском, в этом же году реконструирована дамба в с. Ощепково, а в 2022 году — дамба садоводческого общества „Междуречье“. Значительно увеличена высота и ширина сооружений», — рассказал Васильев.
В Викуловском районе, по словам главы Андрея Лотова, приведены в готовность силы и средства муниципальных звеньев областной территориальной подсистемы РСЧС.
В Казанском районе жителям уже рекомендовали готовиться к эвакуации и собирать вещи. В Упоровском районе уже проработали меры защиты населения и территорий. О готовности к паводку сообщили и в Ялуторовском районе.