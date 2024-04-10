Большая вода на подходе: когда паводок накроет в Тюменскую область?

С Тоболом ситуация тоже уже вышла за границы нормы. Сейчас уровень воды в Кургане составляет 334 сантиметра при среднем показателе в 145 и исторически максимальном — 425. За день вода прибыла на 29 сантиметров. В Ялуторовске прибавка чуть больше — 36 сантиметров. Сейчас уровень воды достигает 295 сантиметров при норме в 219.