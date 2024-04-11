Готовьтесь к худшему: паводок в Тюменской области станет самым масштабным в истории

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
С 4 по 11 апреля уровень воды в реке Ишим вырос с -88 сантиметров до нынешних +124 (на территории города Ишим). За неделю реки прибавила более двух метров. При том исторический максимум реки составляет 981 сантиметр.
Тобол за тот же промежуток времени набрал 246 сантиметров, на территории Ялуторовска он поднялся с +29 сантиметров до 217. Исторический максимум этой реки достигает 1110 сантиметров.
«Сейчас реки прибывают достаточно неспешно, это нормальные показатели. Но они говорят не о том, что паводка не будет, а о том, что вода еще в пути. На Сергеевском водохранилище только на днях перелив воды достиг пика и пошел на снижение. Все эти объемы также направляются к нам, а регион», — объяснила «Нашему городу» инженер-эколог Екатерина Павлова.
Ситуация на реке Тура более спокойная, она поднялась с -42 сантиметров до +69, что сильно не дотягивает даже до среднего показателя. Исторический максимум Туры — 868 сантиметров.
Анализируя динамику прироста воды в реках Тюменской области ситуацию в других регионах России, гидрогеолог Виктор Михальчук, строит пугающие прогнозы, он предполагает, что рекордные показатели водности в Тоболе и Ишиме могут быть побиты. А значит затопление территорий будет глобальным.
«Ишим с такими темпами и из-за ситуации на водохранилище в Казахстане, может набрать побить отметку в 10,5-11,5 метров. Тобол может подняться до 13 метров. Это критические показатели, обычно дамбы к ним не приспособлены и вряд ли они смогут такой объем выдержать. Однако точно я этого заявить не могу, для этого необходимо документация», — рассказал «Нашему городу» эксперт.
Примечательно, что ранее гидрологи и экологи допускали, что значительные объемы воды, мчащиеся из Казахстана, могут существенно уменьшится за счет испарения и распределения по мелким рекам, об этом «Нашему городу» сообщил эколог Никита Сергеев.
«По пути река в любом случае теряет объемы, где-то в расширенное русло пойдет, где-то в землю. Также она будет активно испарятся, это неизбежно», — считает Сергеев.
Он считает, что глобальных потопов в городах региона не будет, однако для мелких поселений последствия могут быть более значительными. Однако гидрогеолог Михальчук с заявлением коллеги не совсем согласен, он напоминает, что во время половодья в воду попадают снеговые воды с всех прилегающих территорий.
«Да, потеря объемов будет, но она будет компенсироваться естественным приростом на территориях. А потому мы пока не может точно говорить о том, что для городов последствия не будут значительными. С объемами в 11-13 метров таких прогнозов лучше не строить», — вступает в полемику специалист.
К тому же и глава Ишима Федор Шишкин говорит о том, что уровень воды в городе превысит исторический показатель. А потому в городах и более мелких субъектах Тюменской области готовятся к худшему сценарию.
Так как в области активно ведется работа по подготовке к эвакуации граждан, а в некоторых субъектах уже принимаются превентивные меры, жители региона не так беспокоятся за собственное спасение, как за состояние имущества. К тому могут пострадать и значимые городские объекты. Инженер Олег Неволин рассказал «Нашему городу», что последствия паводков в регионе потребуют серьезных затрат.
«Учитывая то, что в области очень много деревянной застройки, она с большей долей вероятности, не выдержит паводка. Люди лишатся своих домов. Вместе с тем размоет дороги, могут быть повреждены инженерные сети. На местах необходимо будет проводить экспертизы с оценкой степени повреждения жилья граждан, урона, нанесенного стихией. Это потребует серьезных трат из бюджета», — считает эксперт.
Юрист Павел Шадрин отмечает, что при прорыве дамб необходимо будет проведение экспертизы и анализа документации. Он уверен, что последствия паводков станут основой для проведения разбирательств и при выявлении нарушений ответственность понесет, как исполнитель, так и заказчик работ.
«К тому же произошедшее вновь обратит внимание народа к значимости страхования. Когда сгорели дома в Успенке в прошлом году, люди начали осознавать, что они могут остаться ни с чем», — отмечает специалист.
По оценке Неволина, на устранение последствий паводков, если они достигнут критических показателей, может уйти не один год. Вдобавок произошедшее вновь обратит внимание надзорных органов к процессам закупки и приема работ, население осознает значимость страхования имущества. А потому паводки в Тюменской области могут существенно повлиять на уклад жизни региона.