Готовьтесь к худшему: паводок в Тюменской области станет самым масштабным в истории

Он считает, что глобальных потопов в городах региона не будет, однако для мелких поселений последствия могут быть более значительными. Однако гидрогеолог Михальчук с заявлением коллеги не совсем согласен, он напоминает, что во время половодья в воду попадают снеговые воды с всех прилегающих территорий.