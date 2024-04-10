Риск для жизни! Почему водопроводная вода опасна во время паводка

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Published Сегодня, 08:51
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Сейчас на территории Тюменской области усилен контроль за качеством питьевой воды в районах. Специалисты проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия в подверженных паводку зонах. Людям, проживающим на этих территориях рекомендуют запасаться питьевой водой на 2-3 дня.
Использовать для питья настоятельно рекомендуют только бутилированную воду. Эксперты объясняют, что в период паводков пить воду из колодцев, родников, из-под крана нельзя. Доктор биологических наук Валентина Тузова говорит о том, что не каждый домашний фильтр может справиться с очисткой паводковой воды.
«У нас в деревнях часто воду из колодца прогоняют через обычный фильтр. Однако он даже в обычной ситуации не уничтожает микроорганизмы, которые могут быть вредоносными для человека. В период паводков, когда опасность возрастает в разы, такая очистка будет практически бесполезной. Если доступа к бутилированной воде нет, то, как минимум, воду нужно прокипятить», — говорит Тузова.
Не все понимают, почему в период паводка, качество воды резко снижается, ведь кажется, что воды становится больше, а значит концентрация вредных веществ уменьшается. Однако все работает немного иначе.
Специалисты Роспотребнадзора объяснили, что в период ледоходов и схода снегов в реки, вместе со льдом в воду попадает много мусора и прочих отходов. К тому же в воду попадают и оттаявшие грунтовые воды.
«Особенно это опасно, если недалеко от источника питьевого водоснабжения расположены свалки мусора, скотомогильники, нефтебазы, склады или предприятия по производству ядохимикатов и пестицидов», — говорят специалисты.
Они также отмечают, что качество воды в период паводка может ухудшиться чуть ли не в 50 раз. Мутность речной воды с 2 мг/л может возрастать до 100–150 мг/л, цветность с 5 градусов может увеличиться до 70 градусов.
А потому в периоды паводков ежегодно на многих очистных сооружениях дополнительно промывают и дезинфицируют фильтры и резервуары. Иногда, при необходимости, увеличивают дозу флокулянта и хлора, чтобы вода соответствовала действующим нормативам. Пить даже такую воду не рекомендуют, более того, ей даже не стоит промывать продукты питания.
Употребление воды из-под крана, из колодца или родника в период паводка может вызвать развитие кишечных инфекций и других инфекционных заболеваний. К тому же, если такой водой поить домашнего питомца то и он может подхватить инфекцию.
«Вода может явиться фактором передачи различных инфекционных заболеваний — острых кишечных инфекций (дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф) и гепатита А», — объясняют в Роспотребнадзоре.
Для того, чтобы минимизировать последствия и пагубное влияние паводковой воды с повышенной концентрацией вредных веществ, специалисты рекомендуют:
Помните, что пода может занести инфекцию не только при ее прямом употреблении, но и при умывании, если она попадет в нос или в рот. А потому также старайтесь следить ха тем, чтобы вы, ваши дети и питомцы при купании не напились воды из-под крана или из таза.