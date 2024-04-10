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Published Сегодня, 08:51

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Эксперты рассказали об опасности использования паводковой воды в Тюмени.

Риск для жизни! Почему водопроводная вода опасна во время паводка

10 апреля 2024, 08:51
Фото: 1MI
Эксперты рассказали об опасности использования паводковой воды в Тюмени.

Эксперты рассказали об опасности использования паводковой воды в Тюмени

Тюменские санинспекторы рекомендуют жителям региона не пить воду из колодцев, родников и из-под крана. В связи с паводком в ней может содержаться повышенная концентрация вредных веществ, что пагубно скажется на вашем здоровье. Более того, сейчас вода опасна даже для бытового использования.

Потратьтесь на воду!

Сейчас на территории Тюменской области усилен контроль за качеством питьевой воды в районах. Специалисты проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия в подверженных паводку зонах. Людям, проживающим на этих территориях рекомендуют запасаться питьевой водой на 2-3 дня.

Использовать для питья настоятельно рекомендуют только бутилированную воду. Эксперты объясняют, что в период паводков пить воду из колодцев, родников, из-под крана нельзя. Доктор биологических наук Валентина Тузова говорит о том, что не каждый домашний фильтр может справиться с очисткой паводковой воды.

«У нас в деревнях часто воду из колодца прогоняют через обычный фильтр. Однако он даже в обычной ситуации не уничтожает микроорганизмы, которые могут быть вредоносными для человека. В период паводков, когда опасность возрастает в разы, такая очистка будет практически бесполезной. Если доступа к бутилированной воде нет, то, как минимум, воду нужно прокипятить», — говорит Тузова.
Домашний фильтр не сможет очистить паводковую воду до пригодного к употреблению уровня.Домашний фильтр не сможет очистить паводковую воду до пригодного к употреблению уровня.
Домашний фильтр не сможет очистить паводковую воду до пригодного к употреблению уровня.
Фото: 1MI
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Причины ухудшения качества воды во время паводка

Не все понимают, почему в период паводка, качество воды резко снижается, ведь кажется, что воды становится больше, а значит концентрация вредных веществ уменьшается. Однако все работает немного иначе.

Специалисты Роспотребнадзора объяснили, что в период ледоходов и схода снегов в реки, вместе со льдом в воду попадает много мусора и прочих отходов. К тому же в воду попадают и оттаявшие грунтовые воды.

«Особенно это опасно, если недалеко от источника питьевого водоснабжения расположены свалки мусора, скотомогильники, нефтебазы, склады или предприятия по производству ядохимикатов и пестицидов», — говорят специалисты.

Они также отмечают, что качество воды в период паводка может ухудшиться чуть ли не в 50 раз. Мутность речной воды с 2 мг/л может возрастать до 100–150 мг/л, цветность с 5 градусов может увеличиться до 70 градусов.

А потому в периоды паводков ежегодно на многих очистных сооружениях дополнительно промывают и дезинфицируют фильтры и резервуары. Иногда, при необходимости, увеличивают дозу флокулянта и хлора, чтобы вода соответствовала действующим нормативам. Пить даже такую воду не рекомендуют, более того, ей даже не стоит промывать продукты питания.

Качество воды в период паводка может ухудшиться чуть ли не в 50 раз.Качество воды в период паводка может ухудшиться чуть ли не в 50 раз.
Качество воды в период паводка может ухудшиться чуть ли не в 50 раз.
Фото: 1MI
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Кишечные инфекции и опасность для животных

Употребление воды из-под крана, из колодца или родника в период паводка может вызвать развитие кишечных инфекций и других инфекционных заболеваний. К тому же, если такой водой поить домашнего питомца то и он может подхватить инфекцию.

«Вода может явиться фактором передачи различных инфекционных заболеваний — острых кишечных инфекций (дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф) и гепатита А», — объясняют в Роспотребнадзоре.

Для того, чтобы минимизировать последствия и пагубное влияние паводковой воды с повышенной концентрацией вредных веществ, специалисты рекомендуют:

  • использовать для питья бутилированную воду;
  • откачать жидкие бытовые отходы из выгребной ямы, если вы живее в частном доме;
  • убрать из зоны подтопления (погребов, сараев) продукты питания;
  • при употреблении воды из родников и колодцев для питьевых нужд и приготовления пищи, особенно в паводковый период, необходимо перед использованием проводить ее обеззараживание, например кипятить, применять бытовые фильтры высокой степени очистки;
  • строго соблюдать правила личной гигиены;
  • при употреблении овощей и фруктов в сыром виде необходимо тщательно промывать их чистой водой;
  • очистку территории и жилищ проводить в перчатках.

Помните, что пода может занести инфекцию не только при ее прямом употреблении, но и при умывании, если она попадет в нос или в рот. А потому также старайтесь следить ха тем, чтобы вы, ваши дети и питомцы при купании не напились воды из-под крана или из таза.

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