«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?

Как говорит другой тюменский гидролог Андрей Расаев, уже сейчас Сергеевское водохранилище переполнено Иртышом на 175%. К отрезкам рек, пролегающих в Тюменской области эти объемы дойдут не так быстро, однако они, в любом случае, их настигнут. Из-за аномального за 100 лет паводка увеличен сброс воды на гидроузлах. Затопления неизбежны. А потому людей в Тюменской области рекомендовали подготовить к эвакуации.