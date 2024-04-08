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Posted Вчера, 07:17

Published Вчера, 07:17

Modified Вчера, 13:05

Updated Вчера, 13:05

Эксперты рассказали, чем грозит Тюменской области перелив плотины Казахстана.

«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?

8 апреля 2024, 07:17
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, чем грозит Тюменской области перелив плотины Казахстана.

Эксперты рассказали, чем грозит Тюменской области перелив плотины Казахстана

Жители Тюменской области со страхом наблюдают за переливом воды через гребень плотины Сергеевского водохранилища в Северо-Казахстанской области, который достиг 175%. Вода бьет исторические рекорды и скоро все эти объемы течением принесет в Тюменскую область. Грозит ли региону паводок?

Паводок на пути к Тюменской области

На фоне жутких событий, происходящих в затапливаемой паводком Оренбургской области, жители нашего региона всерьез начали переживать о своей безопасности и защищенности от паводков. Тревогу также разгоняет ежечасно переполняющееся Сергеевское водохранилище в Северо-Казахстанской области, через которое протекает река Ишим.

Явление было ожидаемым

Однако под угрозой не только одноименный город в Тюменской области, деревни и поселки, на территории которых протекает разбушевавшаяся река. Паводок может настигнуть также Ялуторовск, Заводоуковск, Тобольск и другие субъекты на территории которох протекает река Тобол, об этом «Нашему городу» рассказал гидролог Сергей Демченко.

«Давайте не будет делать вид, что это неожиданное явление. Специалисты Гидрометцентра России еще в марте выкатили прогноз, где указывали, что уровень воды в период весеннего половодья будет превышен на 2 метра в Ишиме и Тоболе. Это очевидно, ведь снеговые запасы в бассейнах Тобола и Саяно-Шушенского водохранилища составили 166% и 122% от нормы, а это очень серьезные объемы воды, особенно для рек, которые в основном талыми водами и питаются, — считает специалист.
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Действительно, по прогнозу Гидрометцентра России выше нормы максимальные уровни весеннего половодья ожидались на реках Уй, Шиш, Тобол и Ишим — до 2,0 метров выше нормы. Владимир Путин уже поручил губернатору Тюменской области Александру Моору готовиться к паводку. Сейчас, по актуальным прогнозам, уровень половодья на реке Ишим в Тюменской области может превысить исторический максимум к концу апреля на 1,5 — 4,4 метра. В зоне затопления могут оказаться ряд городов и сел юга Тюменской области.

Готовимся к эвакуации

Как говорит другой тюменский гидролог Андрей Расаев, уже сейчас Сергеевское водохранилище переполнено Иртышом на 175%. К отрезкам рек, пролегающих в Тюменской области эти объемы дойдут не так быстро, однако они, в любом случае, их настигнут. Из-за аномального за 100 лет паводка увеличен сброс воды на гидроузлах. Затопления неизбежны. А потому людей в Тюменской области рекомендовали подготовить к эвакуации.

«Воду к нам несет течением. Мы не можем точно сказать, в каком объеме она до нас дойдет, здесь очень многое зависит от объектов, расположенных на пути реки и от русла. Но можно однозначно заявить, что за берега вода выйдет и у нас», — уверен специалист.

Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян уже выступил с заявлением о подготовке к эвакуации. Он рекомендовал жителям региона быть готовыми по сигналу покинуть свои дома и спасаться от стихии.

Так сейчас выглядит казахстанский город Костанай.Так сейчас выглядит казахстанский город Костанай.
Так сейчас выглядит казахстанский город Костанай.
Фото: nashgorod.ru

Под удар попадут самые незащищенные субъекты

Редакция издания побывала на территории Казахстана в городе Костанай. Городские дороги тонут в воде, один из мостов вовсе ушел под воду и не функционирует. Северный Казахстан сейчас — место жуткой ЧС, вызванной неконтролируемой природной стихией. Начальник департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Кахарман Оразалин обозначил, что в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях подтопленными остаются 3 704 частных жилых дома, 567 придворовых территорий, 1 824 дачных дома и 75 зданий различного предназначения.

Костанай в Казахстане после паводка.
Видео: nashgorod.ru
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Гидрограф Валерий Заруба убежден, что последствия ожидаемого в Тюменской области паводка будут ощутимыми. В разговоре с корреспондентом «Нашего города», он отметил, что больше всего пострадают деревни, поселки и села, так как на их территории нет вознаграждений.

«Если вы посмотрите на карту, то увидите, что у нас деревни и села как раз располагаются по течению реки, это закономерно. Там никаких заградительных дамб и прочих благ цивилизации нет, но даже деревни строятся на возвышении, поэтому прям-таки все под воду не уйдет, но подтопление точно будет. Вы посмотрите, ведь в Казахстане сейчас все то же самое. А потому силы надо направлять в деревни и села», — говорит эксперт.

Он прогнозирует, что более крупные субъекты региона, такие как Ишим, Заводоуковск и Тобольск, пострадают меньше, так как там расположены водозаградительные постройки, рассчитанные на обильный объем воды. В деревнях и селах подобным похвастать не могут, а потому силы региона стоит направлять именно туда.

Многие деревни и села Тюменской области располагаются прямо у берегов Тобола и Иртыша.Многие деревни и села Тюменской области располагаются прямо у берегов Тобола и Иртыша.
Многие деревни и села Тюменской области располагаются прямо у берегов Тобола и Иртыша.
Фото: Скриншот Яндекс.Карты
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Обратный отсчет

Также специалист отметил, что вода в притоках Ишима, идущая вверх по течению от Сергеевского гидроузла уже начала резко убывать, что сигнализирует о пике паводка. О том же говорит эколог Никита Сергеев. «Нашему городу» он рассказал, что сейчас подъем воды замедлился.

«Насколько я знаю, в три раза сократился поток поды. Наполнение продолжается, но темпы снизились. Это говорит о том, что сейчас мы наблюдаем пик. Однако этот пик мы наблюдаем там, в Казахстане, до нас он еще не дошел. Однако, на основе этих данных, мы уже можем говорить о небольшой длительности паводка», — рассказал эколог.

Он также отмечает, что абсолютно аналогичной ситуации, как в Казахстане, в Тюменской области быть не должно так как река по пути потеряет достаточно серьезный объем.

«Где-то в расширенное русло пойдет, где-то в землю. Также она будет активно испарятся, это неизбежно, а потому глобального потопа в городах точно не будет», — считает Сергеев.
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У региона есть опыт

Политолог Максим Дерябин также солидарен в тем, что серьезных последствий в городах региона ждать не стоит. В разговоре с «Нашим городом» он отметил, что практика былых лет научила местную власть готовиться к подобным вялениям заранее.

«Мы знаем, что самый эффективный рычаг давления — это пинок президента. Сейчас главе Оренбургской области достанется за то, что он допустил. Тюменской области такой пинок давали ранее, а потому у нас люди подготовленные и сделают все, чтобы не допустить повторения темных периодов истории», — считает политолог.

Губернатор Тюменской области Александр Моор уже сообщил, что в регионе готовиться к паводкам стали заранее. Состав группировки по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации превышает 12 тыс. человек, в наличии имеются 194 единицы плавсредств и более 2,6 тыс. единиц техники.

Однако терять бдительность на протяжении ближайших 14 дней не стоит, особенно, если вы живете в непосредственной близости к Тоболу или Иртышу. Стоит заранее сложить вещи первой необходимости в одну сумку, чтобы быть готовым быстро эвакуироваться после сигнала тревоги.

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