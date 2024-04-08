«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?

Posted Вчера, 07:17
Published Вчера, 07:17
Modified Вчера, 13:05
Updated Вчера, 13:05
На фоне жутких событий, происходящих в затапливаемой паводком Оренбургской области, жители нашего региона всерьез начали переживать о своей безопасности и защищенности от паводков. Тревогу также разгоняет ежечасно переполняющееся Сергеевское водохранилище в Северо-Казахстанской области, через которое протекает река Ишим.
Однако под угрозой не только одноименный город в Тюменской области, деревни и поселки, на территории которых протекает разбушевавшаяся река. Паводок может настигнуть также Ялуторовск, Заводоуковск, Тобольск и другие субъекты на территории которох протекает река Тобол, об этом «Нашему городу» рассказал гидролог Сергей Демченко.
«Давайте не будет делать вид, что это неожиданное явление. Специалисты Гидрометцентра России еще в марте выкатили прогноз, где указывали, что уровень воды в период весеннего половодья будет превышен на 2 метра в Ишиме и Тоболе. Это очевидно, ведь снеговые запасы в бассейнах Тобола и Саяно-Шушенского водохранилища составили 166% и 122% от нормы, а это очень серьезные объемы воды, особенно для рек, которые в основном талыми водами и питаются, — считает специалист.
Действительно, по прогнозу Гидрометцентра России выше нормы максимальные уровни весеннего половодья ожидались на реках Уй, Шиш, Тобол и Ишим — до 2,0 метров выше нормы. Владимир Путин уже поручил губернатору Тюменской области Александру Моору готовиться к паводку. Сейчас, по актуальным прогнозам, уровень половодья на реке Ишим в Тюменской области может превысить исторический максимум к концу апреля на 1,5 — 4,4 метра. В зоне затопления могут оказаться ряд городов и сел юга Тюменской области.
Как говорит другой тюменский гидролог Андрей Расаев, уже сейчас Сергеевское водохранилище переполнено Иртышом на 175%. К отрезкам рек, пролегающих в Тюменской области эти объемы дойдут не так быстро, однако они, в любом случае, их настигнут. Из-за аномального за 100 лет паводка увеличен сброс воды на гидроузлах. Затопления неизбежны. А потому людей в Тюменской области рекомендовали подготовить к эвакуации.
«Воду к нам несет течением. Мы не можем точно сказать, в каком объеме она до нас дойдет, здесь очень многое зависит от объектов, расположенных на пути реки и от русла. Но можно однозначно заявить, что за берега вода выйдет и у нас», — уверен специалист.
Начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Артур Хачатрян уже выступил с заявлением о подготовке к эвакуации. Он рекомендовал жителям региона быть готовыми по сигналу покинуть свои дома и спасаться от стихии.
Редакция издания побывала на территории Казахстана в городе Костанай. Городские дороги тонут в воде, один из мостов вовсе ушел под воду и не функционирует. Северный Казахстан сейчас — место жуткой ЧС, вызванной неконтролируемой природной стихией. Начальник департаменте по ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Кахарман Оразалин обозначил, что в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях подтопленными остаются 3 704 частных жилых дома, 567 придворовых территорий, 1 824 дачных дома и 75 зданий различного предназначения.
Гидрограф Валерий Заруба убежден, что последствия ожидаемого в Тюменской области паводка будут ощутимыми. В разговоре с корреспондентом «Нашего города», он отметил, что больше всего пострадают деревни, поселки и села, так как на их территории нет вознаграждений.
«Если вы посмотрите на карту, то увидите, что у нас деревни и села как раз располагаются по течению реки, это закономерно. Там никаких заградительных дамб и прочих благ цивилизации нет, но даже деревни строятся на возвышении, поэтому прям-таки все под воду не уйдет, но подтопление точно будет. Вы посмотрите, ведь в Казахстане сейчас все то же самое. А потому силы надо направлять в деревни и села», — говорит эксперт.
Он прогнозирует, что более крупные субъекты региона, такие как Ишим, Заводоуковск и Тобольск, пострадают меньше, так как там расположены водозаградительные постройки, рассчитанные на обильный объем воды. В деревнях и селах подобным похвастать не могут, а потому силы региона стоит направлять именно туда.
Также специалист отметил, что вода в притоках Ишима, идущая вверх по течению от Сергеевского гидроузла уже начала резко убывать, что сигнализирует о пике паводка. О том же говорит эколог Никита Сергеев. «Нашему городу» он рассказал, что сейчас подъем воды замедлился.
«Насколько я знаю, в три раза сократился поток поды. Наполнение продолжается, но темпы снизились. Это говорит о том, что сейчас мы наблюдаем пик. Однако этот пик мы наблюдаем там, в Казахстане, до нас он еще не дошел. Однако, на основе этих данных, мы уже можем говорить о небольшой длительности паводка», — рассказал эколог.
Он также отмечает, что абсолютно аналогичной ситуации, как в Казахстане, в Тюменской области быть не должно так как река по пути потеряет достаточно серьезный объем.
«Где-то в расширенное русло пойдет, где-то в землю. Также она будет активно испарятся, это неизбежно, а потому глобального потопа в городах точно не будет», — считает Сергеев.
Политолог Максим Дерябин также солидарен в тем, что серьезных последствий в городах региона ждать не стоит. В разговоре с «Нашим городом» он отметил, что практика былых лет научила местную власть готовиться к подобным вялениям заранее.
«Мы знаем, что самый эффективный рычаг давления — это пинок президента. Сейчас главе Оренбургской области достанется за то, что он допустил. Тюменской области такой пинок давали ранее, а потому у нас люди подготовленные и сделают все, чтобы не допустить повторения темных периодов истории», — считает политолог.
Губернатор Тюменской области Александр Моор уже сообщил, что в регионе готовиться к паводкам стали заранее. Состав группировки по реагированию на возможные чрезвычайные ситуации превышает 12 тыс. человек, в наличии имеются 194 единицы плавсредств и более 2,6 тыс. единиц техники.
Однако терять бдительность на протяжении ближайших 14 дней не стоит, особенно, если вы живете в непосредственной близости к Тоболу или Иртышу. Стоит заранее сложить вещи первой необходимости в одну сумку, чтобы быть готовым быстро эвакуироваться после сигнала тревоги.