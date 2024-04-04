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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Тюменцы атаковали отделения по вопросам миграции для получения спецпечати

Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей

4 апреля 2024, 08:13
Фото: 1MI

Тюменцы атаковали отделения по вопросам миграции для получения спецпечати

Тюменские родители штурмуют отделения по вопросам миграции в преддверии сезона отпусков для того, чтобы поставить печати в свидетельства о рождении детей о гражданстве РФ.
Сюжет
Дети
Такие очереди в отделения по вопросам миграции наблюдаются ежедневноТакие очереди в отделения по вопросам миграции наблюдаются ежедневно
Такие очереди в отделения по вопросам миграции наблюдаются ежедневноТакие очереди в отделения по вопросам миграции наблюдаются ежедневно
Такие очереди в отделения по вопросам миграции наблюдаются ежедневно
Фото: Читатель «Нашего Города»

По словам горожан, места в очередях приходится занимать с пяти часов утра. В противном случае придется ждать приема до трех суток.

Предварительной записи нет — действует живая очередьПредварительной записи нет — действует живая очередь
Предварительной записи нет - действует живая очередьПредварительной записи нет - действует живая очередь
Предварительной записи нет - действует живая очередьПредварительной записи нет - действует живая очередь
Предварительной записи нет - действует живая очередьПредварительной записи нет - действует живая очередь
Предварительной записи нет - действует живая очередьПредварительной записи нет - действует живая очередь
Предварительной записи нет — действует живая очередь
Фото: Читатель «Нашего Города»

Как пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ежедневно в отделения по вопросам миграции с целью получения гражданства приходят до сотни человек.

Напомним, в ноябре 2023 года утратил силу документ, согласно которому наличие свидетельства о рождении по умолчанию считалось наличием свидетельства о гражданстве России.

Тюменских детей не выпустят за границу без спецпечати в паспорте
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Теперь для подтверждения гражданства у ребенка требуется так называемая красная печать. Исключением являются случаи, когда дети вписаны либо во внутренний паспорт родителей, либо их заграничные паспорта, либо ребенок имеет собственный загранпаспорт.

Штамп о наличии гражданства РФ в свидетельстве о рождении требуется:

  • несовершеннолетним детям, родившимся после 26 октября 2023 года (после вступления в силу Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»),
  • детям, получающим паспорт по достижении 14 лет, при отсутствии отметки о гражданстве,
  • детям, не имеющим заграничный паспорт, и планирующим выезд за пределы России в страны, где возможен въезд без оформления заграничного паспорта,
  • при регистрации/перерегистрации ребенка до 14 лет по месту жительства.

Поставить отметку в свидетельстве о рождении можно в отделении по вопросам миграции по месту прописки одного из родителей.

Документы, необходимые для проставления штампа:

  • паспорта родителей,
  • свидетельство о рождении ребёнка и его нотариально заверенный перевод, если оригинал выдан на иностранном языке,
  • документ, подтверждающий права законного представителя ребёнка, — если заявление подаёт опекун, усыновитель или попечитель.

Ранее «Наш Город» писал, что в паспортно-визовой службе Тюмени в последний дни наблюдается небывалый ажиотаж — сотни мигрантов ежедневно прибывают к зданию центра оформления необходимых документов для пребывания в России.

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