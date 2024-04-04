Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
По словам горожан, места в очередях приходится занимать с пяти часов утра. В противном случае придется ждать приема до трех суток.
Как пояснили «Нашему Городу» в пресс-службе УМВД по Тюменской области, ежедневно в отделения по вопросам миграции с целью получения гражданства приходят до сотни человек.
Напомним, в ноябре 2023 года утратил силу документ, согласно которому наличие свидетельства о рождении по умолчанию считалось наличием свидетельства о гражданстве России.
Теперь для подтверждения гражданства у ребенка требуется так называемая красная печать. Исключением являются случаи, когда дети вписаны либо во внутренний паспорт родителей, либо их заграничные паспорта, либо ребенок имеет собственный загранпаспорт.
Штамп о наличии гражданства РФ в свидетельстве о рождении требуется:
Поставить отметку в свидетельстве о рождении можно в отделении по вопросам миграции по месту прописки одного из родителей.
Документы, необходимые для проставления штампа:
Ранее «Наш Город» писал, что в паспортно-визовой службе Тюмени в последний дни наблюдается небывалый ажиотаж — сотни мигрантов ежедневно прибывают к зданию центра оформления необходимых документов для пребывания в России.