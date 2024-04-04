Занимают очереди с 5 утра: тюменцы атакуют миграционные отделы ради спецпечатей

Тюменцы атаковали отделения по вопросам миграции для получения спецпечати

Тюменские родители штурмуют отделения по вопросам миграции в преддверии сезона отпусков для того, чтобы поставить печати в свидетельства о рождении детей о гражданстве РФ.

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