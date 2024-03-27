Мор и трупы на берегу: эксперты прогнозируют массовую гибель рыб в обмелевшей Туре

Беспокойство специалиста также обусловлено и тем, что подобное явление может пагубно сказаться на фауне реки, ведь весенний нерест ожидается уже в ближайшее время, он характерен для язя, окуня и щуки, обитающих в реке. Подробнее о последствиях маловодья ля рыб «Нашему городу» рассказала доктор биологических наук Валентина Тузова. Она подчеркнула, что при малом объеме воды в Туре, река очень быстро прогреется, а повышение температуры воды приводит к нехватке кислорода, которая угнетает метаболизм рыб, а механизма борьбы с такими условиями у них нет.