Мор и трупы на берегу: эксперты прогнозируют массовую гибель рыб в обмелевшей Туре

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
На 11 сантиметров вода в Туре сегодня ниже былого минимального показателя за всю историю измерений. В прошлом году, запомнившимся критическим обмелением реки, уровень воды на текущую дату составлял -54 сантиметра, сейчас о опустился до -65. Это явление гидролога Андрея Расаева серьезно беспокоит. «Нашему городу» он рассказал о том, что погодные условия должны благоволить набору водного объема, а не его потере.
«Если анализировать последние 4 года, кот орые для Туры были далеко не самыми благоприятными, то в конце марта уровень воды должен от отметки в 5-10 сантиметров подниматься выше и выше. Небольшие спады до начала ледохода — это нормально, но отсутствие подъема к сегодняшнему дню беспокоит. Ведь погодные условия характеризуются особенно ранним потеплением, в некоторых частых реки уже активно уходит лед, но уровень падает. Опасаюсь, что в этом году река поднимется незначительно, а иссушение будет крайне интенсивным», — рассказал эксперт.
Беспокойство специалиста также обусловлено и тем, что подобное явление может пагубно сказаться на фауне реки, ведь весенний нерест ожидается уже в ближайшее время, он характерен для язя, окуня и щуки, обитающих в реке. Подробнее о последствиях маловодья ля рыб «Нашему городу» рассказала доктор биологических наук Валентина Тузова. Она подчеркнула, что при малом объеме воды в Туре, река очень быстро прогреется, а повышение температуры воды приводит к нехватке кислорода, которая угнетает метаболизм рыб, а механизма борьбы с такими условиями у них нет.
«Нехватка кислорода, которая может возникнуть на фоне обмеления, ухудшает естественный метаболизм речных обитателей и сказывается непосредственно на физиологии. Существуют исследования, подтверждающие, что нарушения в организме провоцируют уменьшение рыб в размерах. Основная проблема в том, что пресноводные не могут заменить кислород никакими другими полезными веществами, содержащимися в водоемах. Однако невозможность к адаптации приведет к гибели», — говорит ученый.
Опасения о грядущем море рыбы подтверждает и метеоролог Лидия Кашина, в разговоре с корреспондентом «Нашего города» она отметила, что глобальное потепление наступает активно, а температура океана продолжает повышаться.
«Уже отмечали, что лето будет аномально жарким. Весна будет тоже особенно теплой, что, очевидно скажется и на скором нагревании водоемов», — говорит эксперт.
Важно понимать, что при уменьшении объема воды в Туре, объемы выбросов предприятий, сливающих отходы в Туру на законных основаниях, остались прежними. Директор Института наук о Земле Тюменского госуниверситета Виталий Хорошавин объяснил, что в истоках Туры, в Свердловской области, находятся мощные металлургические предприятия, которые отвечают за хроническое загрязнение.
«Нашему городу» эксперт также рассказал о том, что обмеление Туры уже спровоцировало замор рыбы, а также зарастание и замусоривание обмелевших берегов.
«Маловодный период на Туре длится с 2020 года. С таким количеством воды и скоростью течения русло не промывается. Естественной санитарной промывки не происходит, что ведет к заилению ключей, где выходят грунтовые подземные воды. Это тоже сокращает источники воды», — говорит эксперт.
Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Тюменского аграрного университета с этим мнением согласен. В беседе с корреспондентом «Нашего города» он подчеркнул, что снижения уровня водности при былом объеме выбросов существенно сказывается, а состоянии реки.
«Понимаете, при тех же условиях работы предприятий, ущерб увеличивается в разы», — подчеркивает доктор наук.
Он отмечает, что вода из реки, прежде чем попасть в дома и квартиры тюменцев, проходит многоступенчатую фильтрацию. Но фермеры и владельцы сельскохозяйственных ферм в Тюменском районе, часто берут воду из реки напрямую и уже сейчас эту воду невозможно использовать для орошен я растений.
При том, если мор рыбы, который прогнозируется экспертами все же произойдет, то ситуация станет еще хуже, так как естественный природный цикл реки, который во многом зависит от фауны нарушится. Это, по словам Валентины Тузовой, уже гарантировано станет экологической катастрофой.
Перечень необходимых мер, которые помогут восстановить состояние Туры уже ни раз перечисляли тюменские эксперты, в этот список входят углубительные работы и очистка русла реки. Но, как рассказал «Нашему городу» политолог Александр Безделов, два региона, на территории которых протекает Тура, могут сотрудничать для того, чтобы помочь реке пережить непростой засушливый период. Однако для этого необходимо разрешение федеральных властей, так как природный ресурс находится в их собственности.
«Процесс согласования тех или иных мероприятий может быть довольно долгим. Сейчас установилась засушливая погода и власти надеяться на то, что эта проблема решится естественным путем. Как мы видим, в городе продолжают строиться дамбы», — отмечает Безделов.
Эксперт также подчеркивает, что для одобрения вмешательства регионов федеральными властями нужна серьезная доказательная база, показывающая системность проблемы, которая бы показала, что не только засуха влияет на реку. Однако известно, что власти уже обращались с запросами на разрешение и выделения средств для спасения Туры на что был получен отказ.
Однако уже сейчас, когда река начинает освобождаться от ледяных оков, можно взять новые пробы и провести соответствующие исследования, такие рекомендации дает биолог Тузова. Научный подход к вопросу мог бы достоверно показать состояние реки и ее фауны, что бы наверняка определило характер необходимости человеческого вмешательства.