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Posted Вчера, 03:54

Published Вчера, 03:54

Modified Вчера, 03:57

Updated Вчера, 03:57

Тюменская прокуратура проводит дополнительные проверки из-за угрозы паводков

Из-за угрозы паводка тюменская прокуратура назначила дополнительные проверки

8 апреля 2024, 03:54
Фото: 1MI

Тюменская прокуратура проводит дополнительные проверки из-за угрозы паводков

Ситуация, связанная с паводком в Тюменской области, находится на контроле прокурора региона Владислава Московских.

По поручению главы ведомства в муниципальных образованиях проводится дополнительная проверка готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Также на контроле районных прокуроров готовность пунктов временного размещения к приему граждан, проверка материальных резервов на случай возникновения ЧС, вопросы защиты прав жителей региона пи возможном подтоплении жилых домов и земельных участков.

По прогнозам Росгидромета, в апреле уровень половодья на реке Ишим в Тюменской области достигнет исторического максимума. Превышение неблагоприятной отметки ожидается уже 15–16 апреля. Пик паводка наступит в 20-х числах месяца.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, подготовка к паводку в регионе была начата заранее. Состав группировки по реагированию на возможные ЧС составляет порядка 12 тысяч человек. Подготовлено более 2,6 тысячи единиц техники, 194 единиц плавсредств. Движение воды по рекам Тюменской области находится на постоянном контроле.

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Напомним, настоящее наводнение Ишим пережил 8 лет назад — в 2016 году. Тогда из берегов вышли реки Карасуль и Мергень. Затоплены оказались свыше тысячи домов. На ликвидацию последствий ЧС потратили сотни миллионов рублей. В 2017 году муниципалитет вновь затопило из-за подъема воды в Ишиме. В районах Тюменской области был объявлен режим ЧС из-за паводка.

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