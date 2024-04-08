Из-за угрозы паводка тюменская прокуратура назначила дополнительные проверки

Напомним, настоящее наводнение Ишим пережил 8 лет назад — в 2016 году. Тогда из берегов вышли реки Карасуль и Мергень. Затоплены оказались свыше тысячи домов. На ликвидацию последствий ЧС потратили сотни миллионов рублей. В 2017 году муниципалитет вновь затопило из-за подъема воды в Ишиме. В районах Тюменской области был объявлен режим ЧС из-за паводка.