nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 05:07

Published Вчера, 05:07

Modified Вчера, 05:09

Updated Вчера, 05:09

Из-за сброса воды Казахстаном Тюменская область уйдет под воду

Аномальный паводок: Тюменскую область затопит из-за сброса воды Казахстаном

8 апреля 2024, 05:07
Фото: Ишим пере Подслушано

Из-за сброса воды Казахстаном Тюменская область уйдет под воду

Паводок в апреле этого года в Тюменской области может превзойти по своим масштабам наводнение, произошедшее в регионе 2017 году, из-за повышенного в 20 раз сброса воды на Сергеевском водохранилище Казахстана.
Фото: Ишим пере Подслушано

По данным на 8 апреля, перелив через гребень Сергеевского водохранилища составляет более 4 метров, что более чем на 50 сантиметров больше, нежели во время паводка в 2017 году. Тогда под воду ушли около 6 тысяч дачных участков и сотни жилых домов в Ишиме, а также порядка 7 сотен участков и 80 домов в Ишимском районе. От наводнения также пострадали Казанский, Абатский, Викуловский районы.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, вызванного аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды, затопления неизбежны, пишет РИА Новости.

Паводок-2024: в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово
Узнать подробнее

Тюменские власти возлагают большие надежды на построенные дамбы. В Ишиме, в частности, высота 8-километровой дамбы составляет более 11 метров — в 2017 году таких гидротехнических сооружений не было.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, движение воды по тюменским рекам находится на постоянном контроле. В регионе к ЧС подготовлены около двух сотен плавсредств, более двух тысяч единиц техники.

«Чрезвычайные ситуации, связанные с большой водой, отрабатывали во время командно-штабных учений», — подчеркнул Александр Моор.

Между тем, в тюменских пабликах появились призывы неравнодушных граждан к тюменцам, оказавшимся в зоне риска, заблаговременно позаботиться не только о себе, но и домашних питомцах.

Паводок-2017Паводок-2017
Паводок-2017Паводок-2017
Паводок-2017Паводок-2017
Паводок-2017
Фото: Ишим пере Подслушано
«Как показал паводок 2017 года, когда вода подойдёт, на спасение животных времени уже не будет. При температуре воды 2-3°С может стать смертельным пребывание в воде более 15 минут. При температуре воды от 0 до — 2°С летальный исход наступает после пяти-восьми минут. Домашние животные чувствуют боль, страх, они живые, кроме человека о них позаботиться некому. У МЧС инструкции — они спасают людей, в зону бедствия население не пускают, ради их же безопасности и во избежание мародерства. Будьте милосердны, позаботьтесь о домашних животных заранее», — обратились к жителям территорий, оказавшимся в зоне риска, тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне президент России Владимир Путин дал поручение губернатору Моору подготовить население к возможной эвакуации из-за наводнения и объяснить людям, что им необходимо заранее собрать нужные вещи на случай увеличения уровня воды.

Читайте также:
На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск ввели ограниченияВ число лидеров по выдаче ипотеки на ИЖС вошла Тюменская областьИз-за угрозы паводка тюменская прокуратура назначила дополнительные проверки
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Ишимский район#Паводок#Наводнение#Паводок в Ишиме#Паводок в Тюменской области в 2024 году
«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?
Вчера, 07:17
Вода близко: что значит режим ЧС для обычных тюменцев?
Вчера, 10:24
Паводок на подходе: какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления?
Вчера, 09:39
Сезон ненависти: как в 2024 году изменились правила пользование электросамокатами?
Вчера, 10:02
Погода поставит дождь на паузу: к середине недели в Тюмень придет потепление
Вчера, 06:06
Солнечное затмение 8 апреля: что изменится в жизни тюменцев?
Вчера, 07:57
"