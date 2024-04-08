Аномальный паводок: Тюменскую область затопит из-за сброса воды Казахстаном

По данным на 8 апреля, перелив через гребень Сергеевского водохранилища составляет более 4 метров, что более чем на 50 сантиметров больше, нежели во время паводка в 2017 году. Тогда под воду ушли около 6 тысяч дачных участков и сотни жилых домов в Ишиме, а также порядка 7 сотен участков и 80 домов в Ишимском районе. От наводнения также пострадали Казанский, Абатский, Викуловский районы.