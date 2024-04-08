Аномальный паводок: Тюменскую область затопит из-за сброса воды Казахстаном

Posted Вчера, 05:07
Published Вчера, 05:07
Modified Вчера, 05:09
Updated Вчера, 05:09
По данным на 8 апреля, перелив через гребень Сергеевского водохранилища составляет более 4 метров, что более чем на 50 сантиметров больше, нежели во время паводка в 2017 году. Тогда под воду ушли около 6 тысяч дачных участков и сотни жилых домов в Ишиме, а также порядка 7 сотен участков и 80 домов в Ишимском районе. От наводнения также пострадали Казанский, Абатский, Викуловский районы.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, вызванного аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды, затопления неизбежны, пишет РИА Новости.
Тюменские власти возлагают большие надежды на построенные дамбы. В Ишиме, в частности, высота 8-километровой дамбы составляет более 11 метров — в 2017 году таких гидротехнических сооружений не было.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, движение воды по тюменским рекам находится на постоянном контроле. В регионе к ЧС подготовлены около двух сотен плавсредств, более двух тысяч единиц техники.
«Чрезвычайные ситуации, связанные с большой водой, отрабатывали во время командно-штабных учений», — подчеркнул Александр Моор.
Между тем, в тюменских пабликах появились призывы неравнодушных граждан к тюменцам, оказавшимся в зоне риска, заблаговременно позаботиться не только о себе, но и домашних питомцах.
«Как показал паводок 2017 года, когда вода подойдёт, на спасение животных времени уже не будет. При температуре воды 2-3°С может стать смертельным пребывание в воде более 15 минут. При температуре воды от 0 до — 2°С летальный исход наступает после пяти-восьми минут. Домашние животные чувствуют боль, страх, они живые, кроме человека о них позаботиться некому. У МЧС инструкции — они спасают людей, в зону бедствия население не пускают, ради их же безопасности и во избежание мародерства. Будьте милосердны, позаботьтесь о домашних животных заранее», — обратились к жителям территорий, оказавшимся в зоне риска, тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне президент России Владимир Путин дал поручение губернатору Моору подготовить население к возможной эвакуации из-за наводнения и объяснить людям, что им необходимо заранее собрать нужные вещи на случай увеличения уровня воды.