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Posted Вчера, 11:13

Published Вчера, 11:13

Modified Вчера, 11:48

Updated Вчера, 11:48

Повышение исторического максимума половодья на реке Ишим ожидают в апреле

Паводок-2024: в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово

7 апреля 2024, 11:13
Фото: 1MI

Повышение исторического максимума половодья на реке Ишим ожидают в апреле

Уровень половодья на реке Ишим в Тюменской области может достичь исторического максимума к концу апреля. Такой прогноз дал на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС глава Росгидромета Игорь Шумаков.

По его словам, превышение неблагоприятной отметки ожидается уже к середине месяца — 15–16 апреля. К 20 апреля опасные отметки будут достигнуты. Пик паводка наступит в 20-х числах второго весеннего месяца — на всем протяжении реки, от Ильинки до Ишима. Исторический максимум, по прогнозам Росгидромета, будет превышен на 1,5-4,4 метра.

Шумаков предупредил о том, что подтопления и затопления из-за паводка неизбежны. В частности, вероятны затопления в Ишиме, селах Ильинка, Абатское и Викулово, пишет ТАСС.

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Напомним, что Ишим пережил настоящее наводнение в 2016 году. Тогда из берегов вышли две реки — Карасуль и Мергень. Под воду ушли сотни домов, более тысячи домов, сотни миллионов рублей были потрачены на ликвидацию последний ЧС.

В Тюменской области в 2017 году в связи с паводком был объявлен режим ЧС. В тот год уровень воды в реке Ишим превысил отметку 970 сантиметров. Из-за половодья эвакуировали более тысячи человек, оказались затоплены сотни домов. Под воду ушло летное поле аэродрома ДОСААФ, не менее 5 воздушных судов.

Осенью 2017 года были проведены работы по поднятию дамб, которые разделяли реку Ишим и муниципальные образования, расположенные вдоль водоема. Их высоту увеличили почти на 2 метра, с 9,6 до 11,5 метра, протяженность — с 9,6 до 10,8 км.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уровень воды в Туре на этой неделе приблизился к катастрофическому уровню — опустился на 1 метр ниже показателя 2023 года, до -42 сантиметров над нулем поста. По данным гидропоста на 7 апреля, уровень воды в Туре поднялся до -31 сантиметра.

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