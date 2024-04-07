Паводок-2024: в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово

В Тюменской области в 2017 году в связи с паводком был объявлен режим ЧС. В тот год уровень воды в реке Ишим превысил отметку 970 сантиметров. Из-за половодья эвакуировали более тысячи человек, оказались затоплены сотни домов. Под воду ушло летное поле аэродрома ДОСААФ, не менее 5 воздушных судов.