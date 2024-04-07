Паводок-2024: в апреле под воду могут уйти Ишим, Абатское и Викулово

Posted Вчера, 11:13
Published Вчера, 11:13
Modified Вчера, 11:48
Updated Вчера, 11:48
По его словам, превышение неблагоприятной отметки ожидается уже к середине месяца — 15–16 апреля. К 20 апреля опасные отметки будут достигнуты. Пик паводка наступит в 20-х числах второго весеннего месяца — на всем протяжении реки, от Ильинки до Ишима. Исторический максимум, по прогнозам Росгидромета, будет превышен на 1,5-4,4 метра.
Шумаков предупредил о том, что подтопления и затопления из-за паводка неизбежны. В частности, вероятны затопления в Ишиме, селах Ильинка, Абатское и Викулово, пишет ТАСС.
Напомним, что Ишим пережил настоящее наводнение в 2016 году. Тогда из берегов вышли две реки — Карасуль и Мергень. Под воду ушли сотни домов, более тысячи домов, сотни миллионов рублей были потрачены на ликвидацию последний ЧС.
В Тюменской области в 2017 году в связи с паводком был объявлен режим ЧС. В тот год уровень воды в реке Ишим превысил отметку 970 сантиметров. Из-за половодья эвакуировали более тысячи человек, оказались затоплены сотни домов. Под воду ушло летное поле аэродрома ДОСААФ, не менее 5 воздушных судов.
Осенью 2017 года были проведены работы по поднятию дамб, которые разделяли реку Ишим и муниципальные образования, расположенные вдоль водоема. Их высоту увеличили почти на 2 метра, с 9,6 до 11,5 метра, протяженность — с 9,6 до 10,8 км.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уровень воды в Туре на этой неделе приблизился к катастрофическому уровню — опустился на 1 метр ниже показателя 2023 года, до -42 сантиметров над нулем поста. По данным гидропоста на 7 апреля, уровень воды в Туре поднялся до -31 сантиметра.