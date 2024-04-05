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Posted 5 апреля, 08:43

Published 5 апреля, 08:43

Modified 5 апреля, 08:45

Updated 5 апреля, 08:45

Уровень воды в Туре приблизился к катастрофическому показателю.

«Воды не будет»: уровень воды в Туре приблизился к катастрофическому показателю

5 апреля 2024, 08:43
Фото: nashgorod.ru
Уровень воды в Туре приблизился к катастрофическому показателю.

Уровень воды в Туре приблизился к катастрофическому показателю

На улице практически всю неделю держится очень теплая погода, что должно стимулировать активный набор воды тюменской Турой. Но сейчас уровень воды почти на метр ниже прошлогоднего показателя. К тому же норма водности на начало апреля составляет +50 сантиметров, а сейчас в Туре -42 сантиметра.
Сюжет
Тура

Минимальный показатель водности на 5 апреля за всю историю измерений составляет -43 сантиметра, это на 1 сантиметр меньше текущего показателя Туры. Причем, нынешний уровень считается повышенным, ведь за сутки река прибавила 7 сантиметров. Однако, по оценке специалистов, это критически мало.

«2012 года для Тюмени — критический, именно тогда и зафиксировали тот самый минимум в -43 сантиметра. Это была жуткая засуха, в период которой правительство страны вводило меры поддержки для борьбы с последствиями засухи в связи с большими потерями в сфере экологии. Сейчас сценарий повторяется, но никаких мер для того, чтобы легче перенести этот период, не принято, а потому мы снова на грани катастрофы», — рассказал «Нашему городу» эколог Никита Сергеев.

Он отмечает, что при нынешний погодных условиях, река смело могла бы набирать по 20-30 сантиметров в сутки. Но с такими темпами пиковый показатель весеннего половодья вряд ли превысит 200 сантиметров при норме в 550.

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