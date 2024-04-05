«Воды не будет»: уровень воды в Туре приблизился к катастрофическому показателю

Уровень воды в Туре приблизился к катастрофическому показателю

На улице практически всю неделю держится очень теплая погода, что должно стимулировать активный набор воды тюменской Турой. Но сейчас уровень воды почти на метр ниже прошлогоднего показателя. К тому же норма водности на начало апреля составляет +50 сантиметров, а сейчас в Туре -42 сантиметра.