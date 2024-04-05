«Воды не будет»: уровень воды в Туре приблизился к катастрофическому показателю

Posted 5 апреля, 08:43
Published 5 апреля, 08:43
Modified 5 апреля, 08:45
Updated 5 апреля, 08:45
Минимальный показатель водности на 5 апреля за всю историю измерений составляет -43 сантиметра, это на 1 сантиметр меньше текущего показателя Туры. Причем, нынешний уровень считается повышенным, ведь за сутки река прибавила 7 сантиметров. Однако, по оценке специалистов, это критически мало.
«2012 года для Тюмени — критический, именно тогда и зафиксировали тот самый минимум в -43 сантиметра. Это была жуткая засуха, в период которой правительство страны вводило меры поддержки для борьбы с последствиями засухи в связи с большими потерями в сфере экологии. Сейчас сценарий повторяется, но никаких мер для того, чтобы легче перенести этот период, не принято, а потому мы снова на грани катастрофы», — рассказал «Нашему городу» эколог Никита Сергеев.
Он отмечает, что при нынешний погодных условиях, река смело могла бы набирать по 20-30 сантиметров в сутки. Но с такими темпами пиковый показатель весеннего половодья вряд ли превысит 200 сантиметров при норме в 550.
Ранее «Наш город» подробно рассказывал о том, что эксперты прочат тюменской Туре один из самых маловодных периодов в истории.