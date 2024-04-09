Власти просят тюменцев запастись питьевой водой на период паводков

В настоящее время в регионе наблюдается повышения уровня воды в реках — вода поднимается не только в Ишиме, но в Туре, Тоболе. В Тоболе (по данным гидропоста в Ялуторовске), в частности, за стуки вода прибыла на 42 сантиметра и достигла отметки 259 сантиметров над нулем поста (абсолютный максимум, 1101 см, был зарегистрирован 5 января 2005 года). По словам представителей администрации Ялуторовска, вероятнее всего, мост через Тобол между Хохлово и Криволукской сегодня ночью скроет водой.