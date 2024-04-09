Власти просят тюменцев запастись питьевой водой на период паводков

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
На предприятиях, которые занимаются поставкой питьевой воды населению, действуют дополнительные профилактические меры.
Жителям региона, проживающим в зоне возможного затопления, рекомендуют иметь в доме запас питьевой воды на 2-3 дня. Санврачи напоминают тюменцам, что в период паводков пить воду из колодцев, родников, из-под крана нельзя.
Напомним, на территории Тюменской области в связи с угрозой паводка действует режим ЧС. Несмотря на стабилизацию ситуации на Сергеевском водохранилище, обстановка в регионе остается напряженной. По данным Росгидрометра, уровень половодья в Тюменской области достигнет неблагоприятной отметки к середине апреля. В 20-х числах месяца ожидается пик паводка.
В настоящее время в регионе наблюдается повышения уровня воды в реках — вода поднимается не только в Ишиме, но в Туре, Тоболе. В Тоболе (по данным гидропоста в Ялуторовске), в частности, за стуки вода прибыла на 42 сантиметра и достигла отметки 259 сантиметров над нулем поста (абсолютный максимум, 1101 см, был зарегистрирован 5 января 2005 года). По словам представителей администрации Ялуторовска, вероятнее всего, мост через Тобол между Хохлово и Криволукской сегодня ночью скроет водой.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за паводка закрыто движение по пяти мостам: по трем мостам через реку Вагай на 1-м км автодороги Сорочкино-Русаково, на подъезде к деревне Новоуфимская-Ольгина-Ангарка, на 5-м км автомобильной дороги Юрминка-Кармацкая, по мосту на 6-м км автодороги Королево — Дербень, по мосту через реку Тобол, на 5-м км автодороги Хохлово — Криволукская.