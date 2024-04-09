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С начала года в Тюменскую область 16 раз пытались ввезти опасную продукцию

С начала года в Тюменскую область 16 раз пытались ввезти опасную продукцию

9 апреля 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney

С начала года в Тюменскую область 16 раз пытались ввезти опасную продукцию

В регион пытались ввезти зараженные семена и саженцы. В них нашли три вида вредных организмов.

За первый квартал 2024 года в Тюменскую область 16 раз пытались ввезти продукцию с карантинными вредными организмами. В региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что специалисты выявили три вида вредителей.

Так, в семенах кумина были обнаружены сорняковые семена рода Повилики, в сушеной фасоли — зерновки рода Callosobruchus, а на саженцах плодовых культур — калифорнийская щитовка.

«Повилики — паразитическое растение, не имеющее корней и листьев. Повилика присасывается к рядом произрастающим цветам, кустарникам, деревьям, траве, в результате чего они гибнут. Зерновки рода Callosobruchus считаются одними из самых опасных вредителей различных зернобобовых культур, так как могут уничтожить до 75% урожая как в поле, так и в хранилищах. Калифорнийская щитовка повреждает около 150 видов различных растений. Из плодовых чаще всего вредит яблоне, груше, сливе, черешне и абрикосу. Вследствие жизнедеятельности насекомого может произойти растрескивание и отмирание коры, летнее опадение листьев, уменьшение прироста, усыхание некоторых ветвей и даже полная гибель растения», — пояснили в Россельхознадзоре.
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Всю зараженную продукцию изъяли и сожгли. Владельцев груза привлекли к административной ответственности.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выявили два ресторана, в которых готовили из подозрительного мяса. Владельцы этих заведений закупали продукты без соответствующих документов.

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