В тюменских реках резко начала прибывать вода. В том числе в обмелевшей Туре

По заверениям областных властей, движение воды по рекам Тюменской области находится на постоянном контроле. Подготовлены необходимые средства и силы на случай паводка. В настоящее время на территории региона в связи с угрозой паводка введен режим ЧС. По словам губернатора Александра Моора, это сделано с целью более оперативного реагирования на ситуацию с затоплением.