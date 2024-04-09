В тюменских реках резко начала прибывать вода. В том числе в обмелевшей Туре

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:42
Однако угроза паводка на территории Тюменской области сохраняется. За последние дни зафиксирован резкий подъем уровня воды в реках Ишим, Тобол, Тура.
По данным гидропоста, находящегося в городе Ишим, уровень воды в реке Ишим составляет 66 сантиметров над нулем поста. За прошедшие сутки часа вода прибыла на 42 сантиметра. Напомним, абсолютный максимум, 981 сантиметр над нулевой отметкой, был зарегистрирован 10 мая 2017 года.
Уровень воды в Тоболе по данным гидропоста, находящегося в селе Иевлево, составляет 115 сантиметров над нулем поста — за последние 24 часа уровень повысился на 10 сантиметров. Средний уровень водности Тобола составляет 222 сантиметра. Абсолютный максимум, 1064 сантиметра, наблюдался 1 июня 2002 года.
Уровень воды в Туре составляет 11 сантиметров над нулевой отметкой — за сутки он поднялся на 27 сантиметров. Абсолютный максимум, 868 сантиметров, наблюдался 12 мая 2016 года.
По заверениям областных властей, движение воды по рекам Тюменской области находится на постоянном контроле. Подготовлены необходимые средства и силы на случай паводка. В настоящее время на территории региона в связи с угрозой паводка введен режим ЧС. По словам губернатора Александра Моора, это сделано с целью более оперативного реагирования на ситуацию с затоплением.