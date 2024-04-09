На Туру вернули старые баржи

Ранее эксперты заявляли, что в этом году Туру может ждать самая маловодная весна — повторится сценарий 2023 года. Между тем, в настоящее время уровень воды в реке составляет 11 сантиметров над нулем поста (при норме водности 50 сантиметров (за последние сутки вода прибыла на 27 сантиметров. Еще четыре дня назад, 5 апреля, уровень воды в Туре составлял -42 сантиметра.