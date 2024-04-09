На Туру вернули старые баржи

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
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Напомним, в июле прошлого года власти приняли решение установить старые баржи на Туре для стабилизации уровня воды на водозаборе из-за катастрофического обмеления реки. Тогда уровень воды в реке обновил исторический минимум и опустился до -81 сантиметра над нулем поста.
Ранее эксперты заявляли, что в этом году Туру может ждать самая маловодная весна — повторится сценарий 2023 года. Между тем, в настоящее время уровень воды в реке составляет 11 сантиметров над нулем поста (при норме водности 50 сантиметров (за последние сутки вода прибыла на 27 сантиметров. Еще четыре дня назад, 5 апреля, уровень воды в Туре составлял -42 сантиметра.
Отметим, в настоящее время на территории всей Тюменской области сохраняется риск затопления территории. В зоне риска не только районы юга региона, в том числе, и областная столица.