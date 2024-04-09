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На мелеющую Туру вернули ржавые баржи

На Туру вернули старые баржи

9 апреля 2024, 04:42
Фото: 1MI

На мелеющую Туру вернули ржавые баржи

На тюменскую Туру вновь ставят старые баржи. Их устанавливают в то же место, что и летом 2023 года. В настоящее время они расположены на реке так, чтобы ее не перекрывать — установлены вдоль берега, пишет 72.RU.
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Тура

Напомним, в июле прошлого года власти приняли решение установить старые баржи на Туре для стабилизации уровня воды на водозаборе из-за катастрофического обмеления реки. Тогда уровень воды в реке обновил исторический минимум и опустился до -81 сантиметра над нулем поста.

Ранее эксперты заявляли, что в этом году Туру может ждать самая маловодная весна — повторится сценарий 2023 года. Между тем, в настоящее время уровень воды в реке составляет 11 сантиметров над нулем поста (при норме водности 50 сантиметров (за последние сутки вода прибыла на 27 сантиметров. Еще четыре дня назад, 5 апреля, уровень воды в Туре составлял -42 сантиметра.

Отметим, в настоящее время на территории всей Тюменской области сохраняется риск затопления территории. В зоне риска не только районы юга региона, в том числе, и областная столица.

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