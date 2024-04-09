Владельцы китайских автомобилей в Тюмени выстраиваются в очередь на ремонт

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Тюменцы, владеющие китайскими автомобилями, столкнулись с долгим ожиданием ремонта. Заместитель технического директора группы компаний «Автоград» в диалоге с РБК Тюмень отметил, что ситуация с задержками поставок запчастей напоминает российский авторынок несколько лет назад, когда на него заходили европейские бренды.
Он рассказал, что один из тюменских автомобилистов попал в аварию в начале декабря прошлого года и до сих пор ждет ремонта, так как поставка запчастей запланирована только на конец мая.
«Сроки от нас не зависят, ускорить процесс доставки не сможем. Тут все будет зависеть от логистики», — сообщил представитель дилера.
Эксперты уверены, что китайские производители автомобилей неэффективно обеспечивают информационную поддержку дилеров, а техническая документация может не соответствовать автомобилю.
«Европейские бренды всю информационную поддержку осуществляют через дилерские порталы, когда можно зайти в личный кабинет и найти нужную информацию по обслуживанию авто от производителя. Китайские же производители пока что осуществляют поддержку через инструкции в виде отдельных pdf-файлов, которые нужно в большом количестве перелопатить, чтобы найти нужную информацию», — пояснил эксперт.
Есть и другая проблема: официальные мастерские не всегда могут продиагностировать автомобили, ввезенные параллельным импортом, так как оборудование настроено под другие машины. К тому же, китайские автомобили настолько быстро модернизируются, что сервисная поддержка не успевает за выпуском новых технологических карт. Однако, уверены эксперты, проблема с обслуживанием китайских автомобилей может решиться в течение года.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени спрос на каршеринг за год вырос в два раза. Большая часть пользователей — автолюбители в возрасте от 26 до 35 лет.