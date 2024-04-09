Владельцы китайских автомобилей в Тюмени выстраиваются в очередь на ремонт

Есть и другая проблема: официальные мастерские не всегда могут продиагностировать автомобили, ввезенные параллельным импортом, так как оборудование настроено под другие машины. К тому же, китайские автомобили настолько быстро модернизируются, что сервисная поддержка не успевает за выпуском новых технологических карт. Однако, уверены эксперты, проблема с обслуживанием китайских автомобилей может решиться в течение года.