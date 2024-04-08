Паводок на подходе: какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления?

Posted Вчера, 09:39
Published Вчера, 09:39
Modified Вчера, 13:03
Updated Вчера, 13:03
В реестре населённых пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами, фигурирует 139 населённых пунктов, СНТ в 17 муниципальных образованиях. По городу Тюмени в список попали три района и 23 городских поселка.
Стоит учитывать, что перечень объектов указан на 2023 год, однако, как пояснил «Нашему городу» гидролог Андрей Расаев, критерии определения зон затопления за последний год не менялись, а потому допускается, что перечень является актуальным и на 2024 год.
«В перечне указаны зоны, на территории которых протекает Тура. А потому данные указаны именно по водности этой реки, обратите внимание», — указывает эксперт.
Отметим, что на территории всей Тюменской области существует риск затопления территории
В список городских поселков, находящихся под угрозой входят:
Среди районов Тюмени, в реестр входит Калининский АО, мкр. «ДОК Красный Октябрь» 12,6 га территории — при прохождении паводка 3% обеспеченности общее время развития гидродинамической аварии 26,8 часа. Могут пострадать следующие социально значимые объекты:
Также в перечень включен и левый берег Центрального АО, где располагаются:
И последним в списке числится Ленинский АО, где при прохождении паводка 3% обеспеченности затоплению подвергнется вся территория, защищаемая противопаводковой дамбой без разделения на участки. На этой территории находятся:
Как отметил глава региона Александр Моор, ситуация находится на контроле, противопаводковые действия были отработаны спасателями. В регионе уже принимаются необходимые меры. Так, в Ялуторовском районе на время паводка перекрыли низководный мост через реку Тобол на дороге Хохлово — Криволукская. Для жителей организовали временные маршруты объезда. Рейсовый автобус по маршруту №107 «Ялуторовск — Криволукская» будет следовать до Хохлово.
Замглавы МЧС отметил, что в Тюмени на участках, попадающих в реестр, будут сосредотачивать группировку спасателей.