Паводок на подходе: какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления?

Как отметил глава региона Александр Моор, ситуация находится на контроле, противопаводковые действия были отработаны спасателями. В регионе уже принимаются необходимые меры. Так, в Ялуторовском районе на время паводка перекрыли низководный мост через реку Тобол на дороге Хохлово — Криволукская. Для жителей организовали временные маршруты объезда. Рейсовый автобус по маршруту №107 «Ялуторовск — Криволукская» будет следовать до Хохлово.