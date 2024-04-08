nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 09:39

Published Вчера, 09:39

Modified Вчера, 13:03

Updated Вчера, 13:03

Эксперты сообщили, какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления.

Паводок на подходе: какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления?

8 апреля 2024, 09:39
Фото: 1MI
Эксперты сообщили, какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления.

Эксперты сообщили, какие зоны в Тюмени находятся под угрозой затопления

В МЧС России сообщили, что в Тюмени есть большая вероятность затопления целых микрорайонов, в связи с чем МЧС будет сосредотачивать в городе группировку. «Наш город» выяснил, каким районам грозит паводок.

Паводок в Тюмени

В реестре населённых пунктов юга Тюменской области, попадающих в зоны затопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами, фигурирует 139 населённых пунктов, СНТ в 17 муниципальных образованиях. По городу Тюмени в список попали три района и 23 городских поселка.

Стоит учитывать, что перечень объектов указан на 2023 год, однако, как пояснил «Нашему городу» гидролог Андрей Расаев, критерии определения зон затопления за последний год не менялись, а потому допускается, что перечень является актуальным и на 2024 год.

«В перечне указаны зоны, на территории которых протекает Тура. А потому данные указаны именно по водности этой реки, обратите внимание», — указывает эксперт.

Отметим, что на территории всей Тюменской области существует риск затопления территории

«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?
Узнать подробнее

Зоны Тюмени, находящиеся под угрозой затопления

В список городских поселков, находящихся под угрозой входят:

  • с. Чикча — при показателе уровня воды в 850 сантиметров;
  • с. Кулаково — при показателе уровня воды в 778 сантиметров;
  • с.Борки — при показателе уровня воды в 777 сантиметров;
  • д. Коняшина — при показателе уровня воды в 776 сантиметров;
  • СНТ «Горячий источник» — при показателе уровня воды в 776 сантиметров;
  • с.Каскара — при показателе уровня воды в 798 сантиметров;
  • д. Якуши — при показателе уровня воды в 795 сантиметров;
  • СП ДНТ «Лесное» — при показателе уровня воды в 816 сантиметров;
  • д. Молчанова — при показателе уровня воды в 835 сантиметров;
  • п. Новотарманский ИЖС «Новая Земля» при показателе уровня воды в 835 сантиметров;
  • СНТ «Птицевод» — при показателе уровня воды в 842 сантиметра;
  • д. Речкина — при показателе уровня воды в 859 сантиметров;
  • СНТ «Геофизик» — при показателе уровня воды в 846 сантиметров;
  • с. Ембаево — при показателе уровня воды в 847 сантиметров;
  • с. Яр — при показателе уровня воды в 847 сантиметров;
  • д. Тураево — при показателе уровня воды в 847 сантиметров;
  • с. Созоново — при показателе уровня воды в 863 сантиметра;
  • д. Пышма — при показателе уровня воды в 863 сантиметра;
  • п. Туринский — при показателе уровня воды в 863 сантиметра;
  • с. Салаирка — при показателе уровня воды в 863 сантиметра;
  • д. Паренкина — при показателе уровня воды в 863 сантиметра;
  • СНТ «Сапожок» — при показателе уровня воды в 863 сантиметра;
  • СНТ «Калинка» — при показателе уровня воды в 796 сантиметров;
Уровень воды в опасной тюменской реке резко прибавил полметра
Узнать подробнее

Среди районов Тюмени, в реестр входит Калининский АО, мкр. «ДОК Красный Октябрь» 12,6 га территории — при прохождении паводка 3% обеспеченности общее время развития гидродинамической аварии 26,8 часа. Могут пострадать следующие социально значимые объекты:

  • МАОУ СОШ №38;
  • ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производственных и социальных технологий»;
  • ГАУЗ ТО Городская поликлиника № 3;
  • АНО «Центр развития социальных проектов Тюменской области„Милосердие»;
  • Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области «Областной центр социальной адаптации и ресоциализации».

Также в перечень включен и левый берег Центрального АО, где располагаются:

  • 1.МАДОУ Детский сад №167 корп.1;
  • МАДОУ Детский сад № 167 корп.2;
  • Библиотека истории города имени А. И. Текутьева;
  • Вознесенско-Георгиевский храм;
  • МАУК города Тюмени «Центр татарской культуры».

И последним в списке числится Ленинский АО, где при прохождении паводка 3% обеспеченности затоплению подвергнется вся территория, защищаемая противопаводковой дамбой без разделения на участки. На этой территории находятся:

  • 1. МАДОУ Детский сад № 62 корп. 1;
  • МАДОУ Детский сад № 62 корп.2;
  • МАОУ СОШ № 67;
  • МАУК Центр Русской культуры;
  • МАУ ДО «Этюд»;
  • ДК «Тура».
Аномальный паводок: Тюменскую область затопит из-за сброса воды Казахстаном
Узнать подробнее

Готова ли Тюмень к паводку?

Как отметил глава региона Александр Моор, ситуация находится на контроле, противопаводковые действия были отработаны спасателями. В регионе уже принимаются необходимые меры. Так, в Ялуторовском районе на время паводка перекрыли низководный мост через реку Тобол на дороге Хохлово — Криволукская. Для жителей организовали временные маршруты объезда. Рейсовый автобус по маршруту №107 «Ялуторовск — Криволукская» будет следовать до Хохлово.

Замглавы МЧС отметил, что в Тюмени на участках, попадающих в реестр, будут сосредотачивать группировку спасателей.

Читайте также:
В МЧС посоветовали тюменцам заранее эвакуироваться из районов возможных подтопленийМомент истины: гидрометцентр России предсказал тюменской Туре тяжелое будущее«Трансграничный вопрос»: может ли соседняя область помочь спасти Туру от иссушения?
#Общество#Происшествия#Новости тюмени#МЧС#Река#Река Иртыш#Паводок#Река Тура#Паводок в Ишиме#Алиса Вернер#Паводок в Тюменской области в 2024 году
«Готовьтесь к эвакуации»: затопит ли Тюменскую область слив воды в Казахстане?
Вчера, 07:17
Вода близко: что значит режим ЧС для обычных тюменцев?
Вчера, 10:24
Сезон ненависти: как в 2024 году изменились правила пользование электросамокатами?
Вчера, 10:02
Погода поставит дождь на паузу: к середине недели в Тюмень придет потепление
Вчера, 06:06
Солнечное затмение 8 апреля: что изменится в жизни тюменцев?
Вчера, 07:57
"