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Updated Сегодня, 10:43

В Тюменской области простились с бойцом, погибшим в армии

Житель тюменского села погиб в армии

9 апреля 2024, 03:38
Фото: 1MI

В Тюменской области простились с бойцом, погибшим в армии

В Ишимском районе простились с погибшим в армии солдатом Александром Ефремовым. Митинг, церемония прощания и похороны бойца состоялись 6 апреля в селе Карасуль.
Фото: Администрация Ишимского района
«Светлая память об Александре навсегда останется в сердцах земляков», — отметили в администрации Ишимского района.
«Очень жаль. Такой чистый светлый юноша. Скорбим вместе с вами», — отметили односельчане военного.

Ранее «Наш Город» писал, что в начале апреля в Ишимском районе простились с погибшим в зоне СВО 36-летним командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона Леонидом Дементьевым. Указом президента РФ военный награжден посмертно Орденом Мужества.

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