Житель тюменского села погиб в армии

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
«Светлая память об Александре навсегда останется в сердцах земляков», — отметили в администрации Ишимского района.
«Очень жаль. Такой чистый светлый юноша. Скорбим вместе с вами», — отметили односельчане военного.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале апреля в Ишимском районе простились с погибшим в зоне СВО 36-летним командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона Леонидом Дементьевым. Указом президента РФ военный награжден посмертно Орденом Мужества.