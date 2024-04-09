Житель тюменского села погиб в армии

Ранее «Наш Город» писал, что в начале апреля в Ишимском районе простились с погибшим в зоне СВО 36-летним командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона Леонидом Дементьевым. Указом президента РФ военный награжден посмертно Орденом Мужества.