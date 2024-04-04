В зоне СВО погиб командир стрелкового отделения из Тюменской области

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Как сообщили в администрации Ишимского района, Леонид Дементьев служил командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона. Указом президента РФ военный награжден посмертно Орденом Мужества.
«Мы скорбим, но также славим его жизнь, его отвагу и его преданность Отчизне, нашему народу. Светлая память о нашем земляке навсегда останется с нами», — сообщили в администрации муниципалитета.
Ранее «Наш Город» писал, что в СВО на Украине погиб 46-летний водитель Упоровского филиала Тюменской авиабазы Александр Смагин. Участие в спецоперации он принимал с августа прошлого года в качестве добровольца.