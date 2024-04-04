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Updated Сегодня, 04:31

Житель Ишимского района погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб командир стрелкового отделения из Тюменской области

4 апреля 2024, 04:29
Фото: 1MI

Житель Ишимского района погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб 36-летний житель села Шаблыкино Ишимского района Леонид Дементьев. Смертельное ранение военный получил 23 января 2024 года в ходе выполнения боевого задания. Похороны бойца состоялись накануне.

Как сообщили в администрации Ишимского района, Леонид Дементьев служил командиром стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона. Указом президента РФ военный награжден посмертно Орденом Мужества.

«Мы скорбим, но также славим его жизнь, его отвагу и его преданность Отчизне, нашему народу. Светлая память о нашем земляке навсегда останется с нами», — сообщили в администрации муниципалитета.

Ранее «Наш Город» писал, что в СВО на Украине погиб 46-летний водитель Упоровского филиала Тюменской авиабазы Александр Смагин. Участие в спецоперации он принимал с августа прошлого года в качестве добровольца.

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