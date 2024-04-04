Боец СВО пожаловался на мэра Кухарука

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
«Я лично разговаривал с мэром, но результата нет. Мне предложили одну вакансию — преподавателя дошкольного образования. Зарплата смешная: 6 дней в неделю — 42 тысячи в месяц. Я говорю: ну вам самим не смешно?» — сообщил бывший боец на круглом столе в Тюменской областной Думе.
По словам Молчанова, у него имеется высшее образование. Однако достойную работу он не может найти с момента возвращения с СВО. Между тем, у мужчины многодетная семья. Кроме того, имеются обязательства по ипотеке.
В свою очередь в администрации города отметили, что необходимые варианты рассматриваются — предложены вакансии с учетом компетенций, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на специалистов без опыта работы. Работодатели обещают таким сотрудникам заработок до 200 тысяч рублей.