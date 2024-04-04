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Боец СВО в Тюмени пожаловался на мэра Кухарука

Боец СВО пожаловался на мэра Кухарука

4 апреля 2024, 03:55
Фото: 1MI

Боец СВО в Тюмени пожаловался на мэра Кухарука

На главу администрации Тюмени Руслана Кухарука пожаловался ветеран боевых действий Игорь Молчанов. Причиной нареканий стало то, что мэр не оказал ему помощь в поиске работы.
«Я лично разговаривал с мэром, но результата нет. Мне предложили одну вакансию — преподавателя дошкольного образования. Зарплата смешная: 6 дней в неделю — 42 тысячи в месяц. Я говорю: ну вам самим не смешно?» — сообщил бывший боец на круглом столе в Тюменской областной Думе.

По словам Молчанова, у него имеется высшее образование. Однако достойную работу он не может найти с момента возвращения с СВО. Между тем, у мужчины многодетная семья. Кроме того, имеются обязательства по ипотеке.

В свою очередь в администрации города отметили, что необходимые варианты рассматриваются — предложены вакансии с учетом компетенций, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на специалистов без опыта работы. Работодатели обещают таким сотрудникам заработок до 200 тысяч рублей.

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