Стоимость похоронных услуг в Тюмени выросла на треть

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
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Updated Сегодня, 02:50
За год стоимость похоронных услуг в Тюмени выросла на 30%. Минимальный набор услуг, в который входят сбор документов и самая простая атрибутика, обойдется в 22.8 тысячи рублей, рассказали эксперты РБК Тюмень.
В Тюменьстате отметили, что с начала года средняя стоимость изготовления гроба увеличилась на 2,4%, рытья могил — не изменилась, а если сравнивать с ценами прошлого года, изготовление гроба подорожало на 9,1%, рытье могил — на 7,8%. По данным на февраль 2024 года изготовление гроба стоило в среднем 6.2 тысячи рублей, рытье могил — 10.6 тысячи.
«Больше всего это связано с подорожанием топлива. Взять гроб, взять доску, их везут из соседнего города. Перевозчики поднимают стоимость, а это, соответственно, закладывается в стоимость дальше», — пояснил директор «Ритуальной похоронной компании» Алексей Афанасьев.
Из-за импорта искусственных цветов из Китая подорожали и венки — примерно на 30%. Эксперты считают, что подобный рост цен вполне закономерен, а произошел он из-за подорожания качественных материалов.
Изменилась и стоимость памятников — на 13-15% за три года. Сейчас в Тюмени памятники из мрамора стоят от 28 тысяч рублей, из гранита — от 45 тысяч. Из-за роста цен на продукты подорожали поминальные обеды — на 20-25% по сравнению с 2021 годом.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцам предложили кремировать покойников и хоронить их в корнях деревьев. Эксперты уверены, что это поможет решить проблему постоянно растущих городских кладбищ.