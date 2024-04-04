Стоимость похоронных услуг в Тюмени выросла на треть

В Тюменьстате отметили, что с начала года средняя стоимость изготовления гроба увеличилась на 2,4%, рытья могил — не изменилась, а если сравнивать с ценами прошлого года, изготовление гроба подорожало на 9,1%, рытье могил — на 7,8%. По данным на февраль 2024 года изготовление гроба стоило в среднем 6.2 тысячи рублей, рытье могил — 10.6 тысячи.