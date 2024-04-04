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Неужели весна? В Тюмени потеплеет до +18

Неужели весна? В Тюмени потеплеет до +18

4 апреля 2024, 01:12
Фото: 1MI
На юг Тюменской области в четверг, 4 апреля, придет настоящая весна. По прогнозам метеорологов, день ожидается солнечным и теплым — днем столбики термометров поднимутся до +13…+18, в ночные часы не опустятся ниже +1…+6. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

Правда, надолго тепло в регионе не задержится — к концу недели синоптики прогнозируют заморозки до -7.

В Тюмени 4 апреля синоптики обещают малооблачную погоду в течение дня, ветер до 5,3 м/с. Утром +8…+14, к полудню воздух прогреется до +18. В темное время суток температура воздуха составит +6…+11.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:58, закат в 19:23 продолжительность дня 13 часов 25 минут.

В Тобольске 4 апреля синоптики обещают малооблачную погоду, ветер до 4 м/с. Утром +6…+10, днем до +12…+14. В темное время суток температура воздуха составит +5…+9.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:45, закат в 19:14 продолжительность дня 13 часов 29 минут.

В Ялуторовске 4 апреля ожидается малооблачная погода, ветер до 5 м/с. В утренние часы термометры покажут +5…+11, днем потеплеет до +14.+16. В темное время суток ожидается до +4…+9.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:56 закат в 19:19 продолжительность дня 13 часов 23 минуты.

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В Заводоуковске 4 апреля ожидается солнечная погода, ветер до 4,5 м/с. В утренние часы термометры покажут +4…+11, днем воздух прогреется до +13…+17. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит +9…+4.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:55, закат в 19:19 продолжительность дня 13 часов 23 минуты.

В Ишиме 4 апреля ожидается малооблачная погода, ветер до 4,1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут +3…+10, в темное время суток температура воздуха составит +5… +2.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:44, закат в 19:06 продолжительность дня 13 часов 22 минуты.

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