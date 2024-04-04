Неужели весна? В Тюмени потеплеет до +18

На юг Тюменской области в четверг, 4 апреля, придет настоящая весна. По прогнозам метеорологов, день ожидается солнечным и теплым — днем столбики термометров поднимутся до +13…+18, в ночные часы не опустятся ниже +1…+6. Скорость ветра составит 6-11 м/с с порывами до 14 м/с.

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