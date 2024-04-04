Новый деловой центр построят в центре Тюмени

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
В Тюмени построят новый многофункциональный центр. Он появится в районе улиц Мориса Тореза — Малыгина.
«Земельный участок в настоящий момент в собственности инвестора. В соответствии с проектом планировки запланировано строительство многофункционального центра в состав которого входят гостиничное обслуживание, бытовое обслуживание, блок культурно-досугового назначения, спорт, деловое управление, торговля и общественное питание», — рассказали в администрации города Ura.ru.
Сколько потратят на строительство делового центра и когда оно начнется — на данный момент неизвестно.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выставили на продажу дом Привалова, который признан объектом культурного наследия. В нем хотят оборудовать офисы и заведения общепита.