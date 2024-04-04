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В центре Тюмени построят новый многофункциональный центр

Новый деловой центр построят в центре Тюмени

4 апреля 2024, 03:10
Фото: 1MI

В центре Тюмени построят новый многофункциональный центр

В многофункциональном центре будут магазины, кафе и места культурно-досугового назначения. На данный момент участок под строительство находится в собственности инвестора.

В Тюмени построят новый многофункциональный центр. Он появится в районе улиц Мориса Тореза — Малыгина.

«Земельный участок в настоящий момент в собственности инвестора. В соответствии с проектом планировки запланировано строительство многофункционального центра в состав которого входят гостиничное обслуживание, бытовое обслуживание, блок культурно-досугового назначения, спорт, деловое управление, торговля и общественное питание», — рассказали в администрации города Ura.ru.
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Сколько потратят на строительство делового центра и когда оно начнется — на данный момент неизвестно.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени выставили на продажу дом Привалова, который признан объектом культурного наследия. В нем хотят оборудовать офисы и заведения общепита.

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