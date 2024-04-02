Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 08:17
В рамках весеннего призыва на службу направят более 1800 граждан из Тюменской области. Данное задание, по словам военного комиссара, соизмеримо с тем, что было и в прошлом году.
Отправка молодого пополнения в войска со сборного пункта Тюменской области планируется с 15 апреля. Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части.
«Там они освоят современную военную технику, получат воинскую учетную специальность, после чего продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой», — пояснил военный комиссар Тюменской области.
Призываться будут граждане в возрасте от 18 до 30 лет, в соответствии со вступившим с 1 января 2024 года изменением в закон «О воинской обязанности и военной службе». Военный комиссар подчеркнул, что военнослужащие, призванные в ходе предстоящей военной кампании, не будут привлекаться к участию в СВО.
«Для участия в специальной военной операции направляются только служащие по контракту и добровольцы», — отметил Чирков.
Порядка 20 военнослужащих будут направлены для прохождения службы в Президентский полк. Наиболее талантливые призывники, получившие высшее профессиональное образование, будут направлены для в научные роты, где они смогут продолжить заниматься научной и исследовательской работой.
«В ходе призыва граждан, получивших высшее и среднее профессиональное образование будет предоставлен возможность выбора, пройти службу можно будет, как по призыву, так и по контракту. Такой возможностью в прошлом году воспользовались более 200 наших призывников», — пояснил Чирков.
Также у призывников будет возможность пройти альтернативную службу. Такой формат на данный момент выбрали 15 призывников, однако их численность в ходе призыва может измениться.
«Вместо службы в армии призывники будут работать в государственных организациях. Чаще всего призывники работают дворниками, санитарами, подсобными рабочими и т. д. Они проходят службу 21 месяц, чаще всего трудятся в наших областных больницах в качестве санитаров и в перинатальном центре», — рассказал комиссар.
Как объяснил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков, в ходе весеннего призыва отсрочка будет предоставлена на основании действующего законодательства. Для ее получения необходимо прибыть в военный комиссариат и предоставить документы, подтверждающие право на отсрочку.
«С текущего года в полную силу начала работать 30-я статья ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“, согласно которой граждане обязаны сами явиться в военный комиссариат в течение 14 дней, даже, если, по какой-то причине, повестка им не пришла», — сказал Чирков.
К тому же, по словам комиссара, если человек понимает, что оснований для отсрочки у него нет, а сам он не явился в военный комиссариат, то в отношении этого гражданина может быть возбуждено административное дело.
«Статья предусматривает штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей», — указал комиссар.
Есть и штраф за уклонение от прохождение от медицинской комиссии, его размер составляет от 15 до 25 тысяч рублей.
Чирков рассказал, что в состав медицинской комиссии в Тюменской области входят квалифицированные специалисты с опытом врачебной экспертизы. Это позволяет обеспечить качественное обследование призывников.
«При том призывники принимаются в государственных учреждениях будут вне очереди», — пояснил военный.
Рекомендуется на военную службу брать обычный сотовый телефон — без расширенных мультимедийных возможностей, то есть без подключения к интернету и без камеры. С перечнем разрешенных телефонов можно ознакомиться в военных комиссариатах.
В этом году, в ходе весеннего призыва, повестки через портал «Госуслуг» тюменцам приходить не будут.
«У нас идут пилотные проекты по электронным повесткам, мы пока все проводим „по-старинке“ — с бумажными носителями. К электронным повесткам планируем перейти в осеннему призыву. На данный момент только бумажные носители используются», — рассказал Чирков.
Также, в период призывной кампании, в военном комиссариате организована работа консультативно-правового центра. При обращении призывники могут получить ответы на все интересующие вопросы или заявить о возникновении спорной ситуации.