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Военный

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Октябрь
«Наш сынок погиб»: из зоны СВО не вернулся юный боец из Тюмени
2 октября, 10:01
Август
Освобождал село Водяное в ДНР: на СВО погиб боец из Тюменской области
22 августа, 11:44
Бойца СВО из Тюменской области чиновники лишили выплаты за ранение
Нижнетавдиский районный суд рассмотрел гражданское дело по заявлению бойца СВО об установлении факта постоянного проживания на территории Тюменской области.
22 августа, 06:04
Зачем ваши дети нужны? Глава «Ахмата» ответил родителям пропавших в Курске срочников
20 августа, 06:46
Апрель
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
2 апреля, 06:50
Февраль
54-летний многодетный штурман-речник из Тобольска погиб в зоне СВО
Штурман из Тобольска Александр Кунин погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. 54-летний мужчина подписал контракт с Министерством обороны в сентябре 2023 года. 22 января 2024 года он погиб.
13 февраля, 14:49
Ноябрь 2023
В зоне спецоперации погиб старший лейтенант из Тюменской области
Сергей Александров окончил ТВВИКУ. Тобольчанину было 40 лет.
21 ноября 2023, 12:20
Октябрь 2023
Военный из Тюменской области попался на покупке наркотиков
Военный из Тюменской области покупал наркотики, пока за ним следила ФСБ. По приговору суда мужчину наказали штрафом.
27 октября 2023, 16:18

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