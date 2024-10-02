54-летний многодетный штурман-речник из Тобольска погиб в зоне СВО

Штурман из Тобольска Александр Кунин погиб при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. 54-летний мужчина подписал контракт с Министерством обороны в сентябре 2023 года. 22 января 2024 года он погиб.