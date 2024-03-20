«Спасибо, герой»: в Тюмени состоялись похороны бойца, погибшего под Авдеевкой. Видео

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Родственники и друзья Дмитрия рассказывают, что он был очень добрым, замечательным и открытым человеком, готовым всегда прийти на помощь. Теперь, когда мужчины не стало, сердца его товарищей одолела скорбь.
— Димушка, светлая и вечная тебе память! Ты был светлым и добрым человеком, покойся с миром! , — выразила свои соболезнования в соцсетях Наталья Балагутова.
— Дима, покойся с миром. Спасибо тебе, герой, — поддержала Галина Семенова.
Ранее стало известно, что в боях под Авдеевкой пал вице-мэр Югорска Дмитрий Крылов. Мужчина не служил в армии, однако несмотря на это, решил поехать на СВО. Югорчане искренне гордятся своим земляком