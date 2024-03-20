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Published Сегодня, 14:47

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

В Тюмени простились с бойцом, погибшим под Авдеевкой

«Спасибо, герой»: в Тюмени состоялись похороны бойца, погибшего под Авдеевкой. Видео

20 марта 2024, 14:47
Фото: п. Ям-Тесово… Лужский район вк

В Тюмени простились с бойцом, погибшим под Авдеевкой

В Тюмени сегодня, 20 марта состоялось прощание с погибшим на СВО бойцом Дмитрием Максимовым. Военнослужащий служил в составе 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, погиб 7 марта в боях под Авдеевкой.

Родственники и друзья Дмитрия рассказывают, что он был очень добрым, замечательным и открытым человеком, готовым всегда прийти на помощь. Теперь, когда мужчины не стало, сердца его товарищей одолела скорбь.

Фото: п. Ям-Тесово… Лужский район вк
— Димушка, светлая и вечная тебе память! Ты был светлым и добрым человеком, покойся с миром! , — выразила свои соболезнования в соцсетях Наталья Балагутова.
— Дима, покойся с миром. Спасибо тебе, герой, — поддержала Галина Семенова.

Ранее стало известно, что в боях под Авдеевкой пал вице-мэр Югорска Дмитрий Крылов. Мужчина не служил в армии, однако несмотря на это, решил поехать на СВО. Югорчане искренне гордятся своим земляком

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