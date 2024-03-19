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Житель Тюменской области погиб в зоне СВО на Авдеевском направлении

В зоне СВО на Авдеевском направлении погиб тюменский военный

19 марта 2024, 06:02
Фото: 1MI

Житель Тюменской области погиб в зоне СВО на Авдеевском направлении

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель села Красноорловское (Армизонский район) Алексей Якимов. Смертельное ранение боец получил при выполнении боевого задания на Авдеевском направлении 25 февраля.
Фото: Администрация Красноорловского СП

О гибели тюменца сообщили в администрации Красноорловского сельского поселения.

«Алексей Якимов мужественно защищал нашу Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьёй Алексея. Не может быть большей жертвы, чем собственная жизнь, и это истинное проявление мужества. Вечная память герою», — отметили в администрации муниципалитета.

Ранее «Наш Город» писал, что на Украине погиб доброволец из Ярковского района Вильян Речапов. Участие в СВО он принимал с самого начала спецоперации. Военного наградили посмертно Орденом Мужества.

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