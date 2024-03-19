В зоне СВО на Авдеевском направлении погиб тюменский военный

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
О гибели тюменца сообщили в администрации Красноорловского сельского поселения.
«Алексей Якимов мужественно защищал нашу Родину и с честью выполнил свой воинский долг. Разделяем горечь невосполнимой утраты вместе с семьёй Алексея. Не может быть большей жертвы, чем собственная жизнь, и это истинное проявление мужества. Вечная память герою», — отметили в администрации муниципалитета.
Ранее «Наш Город» писал, что на Украине погиб доброволец из Ярковского района Вильян Речапов. Участие в СВО он принимал с самого начала спецоперации. Военного наградили посмертно Орденом Мужества.