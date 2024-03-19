Снегоболотоход и гусеничный тягач выставили на продажу тюменские власти

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:34
Всего на продажу выставлено семь автомобилей — три ВАЗ 21 214 Нива стоимостью 181 тысячу 500 рублей каждый, грузовой УАЗ 2012 года выпуска стоимостью 240 тысяч рублей, гусеничный снегоболотоход и гусеничный тягач ГАЗ-3409 стоимостью 982 тысячи 113 рублей каждый и гусеничный тягач ГАЗ-3409 стоимостью 572 тысячи 700 рублей.
Размер задатка составляет 10% от стоимости автомобиля. Указано, что всем транспортным средствам требуется ремонт. Торги пройдут отдельными лотами. Заявки на участие будут принимать до 16 апреля 2024 года, 22 апреля подведут итоги аукционов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние 12 месяцев спрос на аренду складских помещений увеличился на 39%, а на покупку складов — на 18%. Одновременно с этим число предложений о продаже складов возросло более чем на 70%.