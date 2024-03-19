nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:34

Updated Сегодня, 04:34

Тюменские власти распродают снегоболотоходы и гусеничную технику

Снегоболотоход и гусеничный тягач выставили на продажу тюменские власти

19 марта 2024, 04:12
Фото: 1MI

Тюменские власти распродают снегоболотоходы и гусеничную технику

Тюменские власти выставили на торги вездеходную технику, в том числе гусеничную. Аукцион по продаже транспортных средств объявил областной департамент имущественных отношений.

Всего на продажу выставлено семь автомобилей — три ВАЗ 21 214 Нива стоимостью 181 тысячу 500 рублей каждый, грузовой УАЗ 2012 года выпуска стоимостью 240 тысяч рублей, гусеничный снегоболотоход и гусеничный тягач ГАЗ-3409 стоимостью 982 тысячи 113 рублей каждый и гусеничный тягач ГАЗ-3409 стоимостью 572 тысячи 700 рублей.

Размер задатка составляет 10% от стоимости автомобиля. Указано, что всем транспортным средствам требуется ремонт. Торги пройдут отдельными лотами. Заявки на участие будут принимать до 16 апреля 2024 года, 22 апреля подведут итоги аукционов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние 12 месяцев спрос на аренду складских помещений увеличился на 39%, а на покупку складов — на 18%. Одновременно с этим число предложений о продаже складов возросло более чем на 70%.

Читайте также:
Данные не подлежат разглашению: дату проведения военных сборов в Тюмени засекретилиНа Тюмень обрушится штормовой ветерНеправильно поставил тапочки: вахтовику сломали ребро в Тюменской области
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Автомобили#Торги#Аукцион#Имущество на торги
Замки без принцев: что скрывается за роскошью особняков за 100 млн рублей в Тюмени?
Вчера, 09:27
Это провал: тюменцам объяснили, почему рассрочка от застройщика не заменит ипотеку
Вчера, 09:43
Великий пост: тюменский диетолог рассказала о вреде и пользе ограничений в еде
Вчера, 08:23
Это мистика! В тюменском дворе жители целый год находят странные куски мяса
Вчера, 06:49
Зиму проводили? Какая погода ждет тюменцев в последние дни марта
Вчера, 04:31
«Я кричу о помощи!»: тюменский боец СВО после боевого ранения вынужден лечиться сам
Вчера, 08:32