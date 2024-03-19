Развлечения подорожают: в тюменском парке аттракционов поднимут цены

В настоящее время стоимость билетов на аттракционы в городском парке культуры и отдыха Тюмени в среднем составляет более 200 рублей. Самые дешевые аттракционы, «фигурки-качалки», «миникар», «клоун», стоят 80 рублей/3 минуты, самые дорогие, «Водный шар», «Торнадо», «7-е небо», — 300—350 рублей/3 минуты. Стоимость 80 секунд на аттракционе «Циклон» составляет 330 рублей, проката одного круга на «Колесе обозрения» — 270 рублей, двух кругов — 370 рублей.