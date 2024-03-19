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В Тюменской области выросли зарплаты у рабочего персонала

Платят больше 83 тысяч рублей: тюменским рабочим подняли зарплаты

19 марта 2024, 04:59
Фото: 1MI

В Тюменской области выросли зарплаты у рабочего персонала

За год размер среднего увеличился на 24% — до 83,2 тысяч рублей. Наибольший рост продемонстрировал заработок операторов станков с ЧПУ — на 33% (80 тысяч рублей). На втором месте — автослесари (рост на 30% до 82,8 тысяч рублей).

На третьем месте токари, фрезеровщики и шлифовщики — их заработная плата за год выросла на 26% и составила 105,2 тысячи рублей. Такие данные предоставили аналитики HeadHunter.

Самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочего персонала стали машинисты с медианной зарплатой 133 тысяч рублей, сварщики (около 117 тысяч рублей), механики (110,4 тысячи рублей).

Одновременно с этим число вакансий для рабочего персонала увеличилось на 55%. Всего работодатели опубликовали порядка 37 тысяч предложений о работе. Наибольший спрос зафиксирован на водителей (19% вакансий для этих специалистов), машинистов (11%) и разнорабочих (8%).

Несмотря на рост предлагаемых зарплат, конкуренция среди рабочего является одной из самых низких — в частности, на 1 вакансию автослесаря приходится лишь 1,8 резюме, машиниста — 2,3 резюме, токаря — 1,3 резюме.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос уровень спроса на поваров, пекарей и кондитеров. За последний год число вакансий для данных специалистах увеличилось в 1,6 раза.

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