Платят больше 83 тысяч рублей: тюменским рабочим подняли зарплаты

В Тюменской области выросли зарплаты у рабочего персонала

За год размер среднего увеличился на 24% — до 83,2 тысяч рублей. Наибольший рост продемонстрировал заработок операторов станков с ЧПУ — на 33% (80 тысяч рублей). На втором месте — автослесари (рост на 30% до 82,8 тысяч рублей).

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