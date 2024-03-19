Платят больше 83 тысяч рублей: тюменским рабочим подняли зарплаты

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
На третьем месте токари, фрезеровщики и шлифовщики — их заработная плата за год выросла на 26% и составила 105,2 тысячи рублей. Такие данные предоставили аналитики HeadHunter.
Самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочего персонала стали машинисты с медианной зарплатой 133 тысяч рублей, сварщики (около 117 тысяч рублей), механики (110,4 тысячи рублей).
Одновременно с этим число вакансий для рабочего персонала увеличилось на 55%. Всего работодатели опубликовали порядка 37 тысяч предложений о работе. Наибольший спрос зафиксирован на водителей (19% вакансий для этих специалистов), машинистов (11%) и разнорабочих (8%).
Несмотря на рост предлагаемых зарплат, конкуренция среди рабочего является одной из самых низких — в частности, на 1 вакансию автослесаря приходится лишь 1,8 резюме, машиниста — 2,3 резюме, токаря — 1,3 резюме.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос уровень спроса на поваров, пекарей и кондитеров. За последний год число вакансий для данных специалистах увеличилось в 1,6 раза.