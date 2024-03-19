На Тюмень обрушится штормовой ветер

На юге Тюменской области во вторник, 19 марта, ожидается переменная облачность, день пройдет преимущественно без осадков при северо-западном ветре до 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Днем термометры покажут -1…+4, в ночные часы температура воздуха составит -5…-15.

В Тюмени 19 марта ожидается ясная погода, ветер до 4,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3….+3 в темное время суток ожидается до -1…-4. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:42 закат в 18:49 продолжительность дня 12 часов 7 минут. В Тобольске 19 марта синоптики обещают солнечную погоду в течение дня, ветер до 4,3м/с. Утром и днем -5…+1 в темное время суток температура воздуха составит -4….-7. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:31, закат в 18:38 продолжительность дня 12 часов 7 минут. В Ялуторовске 19 марта ожидается ясная погода, ветер до 6,1 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -3…+1, в темное время суток ожидается до -4…-6. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:39, закат в 18:45 продолжительность дня 12 часов 6 минут. Это мистика! В тюменском дворе жители целый год находят странные куски мяса Узнать подробнее В Заводоуковске 19 марта ожидается солнечная погода, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…+2, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -5….-8. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:38, закат в 18:44 продолжительность дня 12 часов 6 минут. В Ишиме 19 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -6…+1, в темное время суток температура воздуха составит –7…-10. УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:26, закат в 18:33 продолжительность дня 12 часов 7 минут. Читайте также: Военный из Тюмени стал героем передачи на ТВ Молодая журналистка погибла в ДТП на трассе Омск — Тюмень Реконструкцию дома быта «Сибирь» завершат до конца года