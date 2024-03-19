nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:09

Published Сегодня, 01:09

Modified Сегодня, 01:09

Updated Сегодня, 01:09

На Тюмень обрушится штормовой ветер

На Тюмень обрушится штормовой ветер

19 марта 2024, 01:09
Фото: 1MI
На юге Тюменской области во вторник, 19 марта, ожидается переменная облачность, день пройдет преимущественно без осадков при северо-западном ветре до 6-11 м/с с порывами до 16 м/с. Днем термометры покажут -1…+4, в ночные часы температура воздуха составит -5…-15.

В Тюмени 19 марта ожидается ясная погода, ветер до 4,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3….+3 в темное время суток ожидается до -1…-4.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:42 закат в 18:49 продолжительность дня 12 часов 7 минут.

В Тобольске 19 марта синоптики обещают солнечную погоду в течение дня, ветер до 4,3м/с. Утром и днем -5…+1 в темное время суток температура воздуха составит -4….-7.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:31, закат в 18:38 продолжительность дня 12 часов 7 минут.

В Ялуторовске 19 марта ожидается ясная погода, ветер до 6,1 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -3…+1, в темное время суток ожидается до -4…-6.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:39, закат в 18:45 продолжительность дня 12 часов 6 минут.

Это мистика! В тюменском дворе жители целый год находят странные куски мяса
Узнать подробнее

В Заводоуковске 19 марта ожидается солнечная погода, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…+2, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -5….-8.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:38, закат в 18:44 продолжительность дня 12 часов 6 минут.

В Ишиме 19 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -6…+1, в темное время суток температура воздуха составит –7…-10.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:26, закат в 18:33 продолжительность дня 12 часов 7 минут.

Читайте также:
Военный из Тюмени стал героем передачи на ТВМолодая журналистка погибла в ДТП на трассе Омск — ТюменьРеконструкцию дома быта «Сибирь» завершат до конца года
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Актированный день#Актировка
Замки без принцев: что скрывается за роскошью особняков за 100 млн рублей в Тюмени?
Вчера, 09:27
Это провал: тюменцам объяснили, почему рассрочка от застройщика не заменит ипотеку
Вчера, 09:43
Великий пост: тюменский диетолог рассказала о вреде и пользе ограничений в еде
Вчера, 08:23
Это мистика! В тюменском дворе жители целый год находят странные куски мяса
Вчера, 06:49
Зиму проводили? Какая погода ждет тюменцев в последние дни марта
Вчера, 04:31
«Я кричу о помощи!»: тюменский боец СВО после боевого ранения вынужден лечиться сам
Вчера, 08:32