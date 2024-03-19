На Тюмень обрушится штормовой ветер

Posted Сегодня, 01:09
Published Сегодня, 01:09
Modified Сегодня, 01:09
Updated Сегодня, 01:09
В Тюмени 19 марта ожидается ясная погода, ветер до 4,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -3….+3 в темное время суток ожидается до -1…-4.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:42 закат в 18:49 продолжительность дня 12 часов 7 минут.
В Тобольске 19 марта синоптики обещают солнечную погоду в течение дня, ветер до 4,3м/с. Утром и днем -5…+1 в темное время суток температура воздуха составит -4….-7.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:31, закат в 18:38 продолжительность дня 12 часов 7 минут.
В Ялуторовске 19 марта ожидается ясная погода, ветер до 6,1 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -3…+1, в темное время суток ожидается до -4…-6.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:39, закат в 18:45 продолжительность дня 12 часов 6 минут.
В Заводоуковске 19 марта ожидается солнечная погода, ветер до 5,3 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -2…+2, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -5….-8.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:38, закат в 18:44 продолжительность дня 12 часов 6 минут.
В Ишиме 19 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5,6 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -6…+1, в темное время суток температура воздуха составит –7…-10.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 6:26, закат в 18:33 продолжительность дня 12 часов 7 минут.