Тысячи поваров и блинопеков ищут в Тюменской области

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В целом число вакансий поваров, пекарей, кондитеров увеличилось с 2,4 тысяч до 4,07 тысяч. При этом на одну вакансию приходилось 1,5 резюме. Такие данные предоставили аналитики HeadHunter.
Одновременно с этим возрос и уровень предлагаемой заработной платы на 13% — с 39,3 тысяч рублей до 44,4 тысяч рублей.
При этом в более чем 50% случаев работодатели были готовы рассматривать кандидатов без опыта работы и заявляли о готовности организовать обучение. Главными требованиями, предъявляемыми к кандидатам на должность блинопеков, стали наличие санитарной книжки (готовность ее оформить), умение работать с блинницами и другой кухонной техникой, а также знание интересных рецептов приготовления блинов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области дефицит кадров на стройках может увеличиться на 15%. В настоящее время строительная сфера нуждается в разнорабочих, инженерах, руководителях.