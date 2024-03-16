nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В Тюменской области зарплаты у поваров выросли на 13%

Тысячи поваров и блинопеков ищут в Тюменской области

16 марта 2024, 12:21
Фото: 1MI

В Тюменской области зарплаты у поваров выросли на 13%

В Тюменской области за последний год спрос у работодателей на поваров, в обязанности которых входит в том числе приготовление блинов, вырос в 1,6 раза.

В целом число вакансий поваров, пекарей, кондитеров увеличилось с 2,4 тысяч до 4,07 тысяч. При этом на одну вакансию приходилось 1,5 резюме. Такие данные предоставили аналитики HeadHunter.

Одновременно с этим возрос и уровень предлагаемой заработной платы на 13% — с 39,3 тысяч рублей до 44,4 тысяч рублей.

При этом в более чем 50% случаев работодатели были готовы рассматривать кандидатов без опыта работы и заявляли о готовности организовать обучение. Главными требованиями, предъявляемыми к кандидатам на должность блинопеков, стали наличие санитарной книжки (готовность ее оформить), умение работать с блинницами и другой кухонной техникой, а также знание интересных рецептов приготовления блинов.

Масленичные гуляния: тюменцы выстраиваются в очереди за кашей и блинами
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области дефицит кадров на стройках может увеличиться на 15%. В настоящее время строительная сфера нуждается в разнорабочих, инженерах, руководителях.

Читайте также:
Тюменка выиграла квартиру в викторине, но не получит ееЯвка на выборах президента РФ в Тюменской области практически достигла 60%Масленичные гуляния: тюменцы выстраиваются в очереди за кашей и блинами
#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Вакансии#Повара#Блины
Выборы президента России-2024 в Тюмени: за кого голосовать?
Вчера, 07:31
Рожденные в СССР знают наизусть: угадайте 10 известных песен советского времени
Вчера, 09:38
Людоед, китайцы в мешках и плохой Гена: ТОП-5 ужасных убийств в Тюменской области
Вчера, 01:05
ТОП-5 загадочных и мистических мест в Тюмени: от каланчи до «кровавой библиотеки»
Вчера, 16:08
Тюменцам объяснили, что делать, если квартирант сбежал без оплаты
Вчера, 06:59
Собственный парк, образовательный центр и природа — какие ЖК ищут покупатели жилья
Вчера, 09:38