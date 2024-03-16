Тысячи поваров и блинопеков ищут в Тюменской области

При этом в более чем 50% случаев работодатели были готовы рассматривать кандидатов без опыта работы и заявляли о готовности организовать обучение. Главными требованиями, предъявляемыми к кандидатам на должность блинопеков, стали наличие санитарной книжки (готовность ее оформить), умение работать с блинницами и другой кухонной техникой, а также знание интересных рецептов приготовления блинов.