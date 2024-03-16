Тюменка выиграла квартиру в викторине, но не получит ее

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Согласно правилам конкурса, участие в нем принимать могут только граждане, достигшие 18-летия. Кроме того, обязательное условие — прописка в Тюмени или Тюменском районе.
Отметим, что суперприз, вторую квартиру, ведущие викторины пытались разыграть пять раз — звонки на первые два номера остались без ответа. В третьем случае участник верно ответил только на один вопрос, а в четвертом — участнице оказалось меньше 18 лет.
В итоге обладательницей квартиры стала пенсионерка Клавдия Ильинична. Она правильно ответила вопросы: «Из какого города тюменские купцы пытались перенести в Тюмень ярмарку в 1774 году» (верный ответ — из Ирбита) и «Какую продукцию с названием „Тюмень“ выпускал приборостроительный завод» (верный ответ — весы). Розыгрыш состоялся в прямом эфире телеканала «Тюменское время».
Клавдия Ильинична рассказала, что подарит квартиру внучке. Всего у нее трое внуков и три правнука. Тюменка до выхода на пенсию работала в Областной стоматологии. До сегодняшнего дня в викторинах она выигрывала лишь чайники и утюги.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня, 16 марта, в Тюмени была разыграна первая квартира. Обладательницей студии стала пенсионерка Асия Ильясова. Вместе со своим супругом они живут в частном доме, но уже давно мечтали о благоустроенной квартире в городе.