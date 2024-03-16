Явка на выборах президента РФ в Тюменской области практически достигла 60%

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
«Во многих районах юга Тюменской области явка избирателей уже превысила 70%. В лидерах — Ишим (75,47%), Голышмановский городской округ (75,04%), город Тобольск (73,27%) и Ялуторовский район (71,24%)», — отметил Игорь Халин.
В целом участки во второй день голосования в Тюменской области посетили 689 009 избирателей.
Ранее «Наш Город» писал, что выборы президента РФ в этом году проходят три дня — до 17 марта включительно. В Тюменской области работают 1070 избирательных участков. Сегодня они будут открыты до 20:00.