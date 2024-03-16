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Более 58% избирателей Тюменской области проголосовали на выборах президента

Явка на выборах президента РФ в Тюменской области практически достигла 60%

16 марта 2024, 11:10
Фото: 1MI

Более 58% избирателей Тюменской области проголосовали на выборах президента

Явка избирателей на выборах президента России в Тюменской области составила 58,50% по данным на 15:00 субботы, 16 марта. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Игорь Халин.
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Выборы
«Во многих районах юга Тюменской области явка избирателей уже превысила 70%. В лидерах — Ишим (75,47%), Голышмановский городской округ (75,04%), город Тобольск (73,27%) и Ялуторовский район (71,24%)», — отметил Игорь Халин.

В целом участки во второй день голосования в Тюменской области посетили 689 009 избирателей.

Ранее «Наш Город» писал, что выборы президента РФ в этом году проходят три дня — до 17 марта включительно. В Тюменской области работают 1070 избирательных участков. Сегодня они будут открыты до 20:00.

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