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В Тюмени началось празднование Масленицы

Масленичные гуляния: тюменцы выстраиваются в очереди за кашей и блинами

16 марта 2024, 11:00
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени началось празднование Масленицы

В Тюменской области проходят масленичные гуляния в рамках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей». Жителей и гостей региона угощают ароматными блинами, армейской кашей и горячим чаем.

По словам очевидцев, за блинами и кашей на гастрофестивале «Гуляй, Масленица» выстраиваются настоящие очереди. Только в Тюмени полевая кухня работает на более чем 40 площадках.

Масленичные гуляния проходят по адресам:

  • улица Союзная, 135;
  • улица Валентины Трофимовой, 10;
  • улица Вьюжная, 4;
  • проезд Тихий, 1;
  • проезд Солнечный, 24;
  • улица Бориса Житкова, 1;
  • улица Николая Зелинского, 22;
  • улица Широтная, 181а;
  • улица Валерии Гнаровской, 3;
  • улица Николая Гондатти, 13;
  • улица Судоремонтная, 25;
  • Московский тракт, 129, стр. 1;
  • улица Домостроителей, 2а;
  • улица Николая Зелинского, 22, корп. 1;
  • улица Мелиораторов, 15.

Угоститься солдатской кашей и горячим чаем можно сегодня до 18:00 и 17 марта с 09:00 до 18:00.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работает продовольственная ярмарка, на которой представлена продукция от местных фермеров. Товары продают по ценам ниже магазинных и рыночных.

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