Масленичные гуляния: тюменцы выстраиваются в очереди за кашей и блинами

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
По словам очевидцев, за блинами и кашей на гастрофестивале «Гуляй, Масленица» выстраиваются настоящие очереди. Только в Тюмени полевая кухня работает на более чем 40 площадках.
Масленичные гуляния проходят по адресам:
Угоститься солдатской кашей и горячим чаем можно сегодня до 18:00 и 17 марта с 09:00 до 18:00.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работает продовольственная ярмарка, на которой представлена продукция от местных фермеров. Товары продают по ценам ниже магазинных и рыночных.