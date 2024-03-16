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Updated Сегодня, 10:24

Пять человек погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск

Пять человек погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск

16 марта 2024, 10:20
Фото: Управление МВД России по Омской области
Трагедия произошла в час дня в субботу, 16 марта, в Люблинском районе. На 565-м километре автодороги Тюмень — Омск столкнулись два грузовика и легковой автомобиль.
Сюжет
ДТП
Фото: Управление МВД России по Омской области

От удара все три авто загорелись — от легковушки осталась только гора пепла и обгоревшая кабина.

По предварительным данным, в жуткой аварии погибли пять человек. еще трое получили травмы, сообщили в ГИБДД Омской области.

В настоящее время устанавливаются личности всех участников ДТП. По данному факту проводят проверку сотрудники полиции.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу 16 марта в Тюмени на объездной в районе улицы Федюнинского столкнулись два легковых автомобиля. Несмотря на то, что машины получили серьезные повреждения, в аварии никто не пострадал.

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