Пять человек погибли в ДТП на федеральной трассе Тюмень — Омск

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
От удара все три авто загорелись — от легковушки осталась только гора пепла и обгоревшая кабина.
По предварительным данным, в жуткой аварии погибли пять человек. еще трое получили травмы, сообщили в ГИБДД Омской области.
В настоящее время устанавливаются личности всех участников ДТП. По данному факту проводят проверку сотрудники полиции.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу 16 марта в Тюмени на объездной в районе улицы Федюнинского столкнулись два легковых автомобиля. Несмотря на то, что машины получили серьезные повреждения, в аварии никто не пострадал.