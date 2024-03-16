Яйца по 90 рублей, сметана — за 60: тюменцы скупают на ярмарках дешевые продукты

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Продукты здесь продают по более выгодным ценам, чем в магазинах и на рынках. К примеру, десяток яиц стоит 90 рублей (в магазинах такая же упаковка стоит от 117 до 134 рублей), банка сметаны «Першинская» 15% — 60 рублей (в магазинах цена начинается от 69,99 рублей), масло сливочное — 105 рублей (в магазинах стоит от 172 рублей), творог 5% 380 гр — 70 рублей (в магазинах стоит от 119 рублей). Также по сниженным ценам можно приобрести колбасные изделия, сгущенку, сладости от тюменских производителей.
Торговые площадки будут работать 16 и 17 марта с 09:00 до 18:00. Адреса можно посмотреть здесь.
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских магазинахв продаже появились Coca-Cola, Fanta и Sprite китайского производства. Пока в ассортименте представлены только напитки объемом 330 мл. Стоимость банки газировки составляет 99,99 рублей.