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Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:12

Тюменцы скупают на ярмарках дешевые яйца и другие продукты

Яйца по 90 рублей, сметана — за 60: тюменцы скупают на ярмарках дешевые продукты

16 марта 2024, 06:07
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменцы скупают на ярмарках дешевые яйца и другие продукты

В Тюмени в рамках фестиваля «Тюменская весна. Всей семьей» проходит продовольственная ярмарка. Точки с продукцией от тюменских фермеров, ремесленников располагаются на 80 площадках.

Продукты здесь продают по более выгодным ценам, чем в магазинах и на рынках. К примеру, десяток яиц стоит 90 рублей (в магазинах такая же упаковка стоит от 117 до 134 рублей), банка сметаны «Першинская» 15% — 60 рублей (в магазинах цена начинается от 69,99 рублей), масло сливочное — 105 рублей (в магазинах стоит от 172 рублей), творог 5% 380 гр — 70 рублей (в магазинах стоит от 119 рублей). Также по сниженным ценам можно приобрести колбасные изделия, сгущенку, сладости от тюменских производителей.

Торговые площадки будут работать 16 и 17 марта с 09:00 до 18:00. Адреса можно посмотреть здесь.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменских магазинахв продаже появились Coca-Cola, Fanta и Sprite китайского производства. Пока в ассортименте представлены только напитки объемом 330 мл. Стоимость банки газировки составляет 99,99 рублей.

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