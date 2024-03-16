Уроженец Таджикистана взорвал петарду на избирательном участке в Тюменской области

Паренек пошел на поводу у аферистов — купил петарду и отправился на участок, расположенный в гимназии имени Лицмана в седьмом микрорайоне Тобольска. Там студент взорвал петарду, но пострадал — получил рваную рану левой кисти и ссадины на лбу. На месте ЧП его задержали сотрудники полиции, передает тг-канал Baza.