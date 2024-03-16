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Published Сегодня, 10:04

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Updated Сегодня, 10:06

Уроженец Таджикистана взорвал петарду на избирательном участке в Тобольске

Уроженец Таджикистана взорвал петарду на избирательном участке в Тюменской области

16 марта 2024, 10:04
Фото: 2 ГИС

Уроженец Таджикистана взорвал петарду на избирательном участке в Тобольске

Инцидент произошел в Тобольске. 22-летний студент Дониержон, уроженец Таджикистана, пошел на такой шаг для того, чтобы вернуть похищенные у него денежные средства.
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В пятницу днем, 15 марта, доверчивому иностранцу поступил звонок от неизвестных. Аферисты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что его счета пытаются взломать. Кроме того, студента уговорили взять несколько кредитов в банке на общую сумму более 1,8 миллиона рублей.

В конечном итоге «для сохранности» деньги были переведены на счета мошенников. Аферисты сообщили Дониержону, что все деньги он может вернуть. Правда, для этого необходимо взорвать петарду на избирательном участке.

Паренек пошел на поводу у аферистов — купил петарду и отправился на участок, расположенный в гимназии имени Лицмана в седьмом микрорайоне Тобольска. Там студент взорвал петарду, но пострадал — получил рваную рану левой кисти и ссадины на лбу. На месте ЧП его задержали сотрудники полиции, передает тг-канал Baza.

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Уроженцу Таджикистана грозит уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий». Санкции статьи предусматривают или штраф до 300 тысяч рублей, или исправительные работы, или арест на 6 месяцев, или лишение свободы до 5 лет.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области работают 1070 избирательных участков. Все они оснащены металлодетекторами — стационарными и ручными. Также на участках дежурят сотрудники полиции — контролируют безопасность.

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