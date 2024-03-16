«Контракт подписал, не раздумывая»: в СВО погиб тюменский доброволец

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
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Updated Сегодня, 07:39
Как сообщили в фонде «Защитники Отечества», Вильян Речапов детство и юность провел в деревне Варвара. После школы поступил в техникум, после отправился в армию — служил в ракетных войсках. В спецоперации Вияльн принимал участие с самого начала — подписал контракт с Министерством обороны, не раздумывая.
Тюменец награжден Орденом Мужества посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 24-летний тюменский лейтенант, выпускник ТВВИКУ Игорь Петренко. Военный подорвался на мине-ловушке в ходе ее разминирования. У бойца остались супруга, родители и брат.