«Контракт подписал, не раздумывая»: в СВО погиб тюменский доброволец

Как сообщили в фонде «Защитники Отечества», Вильян Речапов детство и юность провел в деревне Варвара. После школы поступил в техникум, после отправился в армию — служил в ракетных войсках. В спецоперации Вияльн принимал участие с самого начала — подписал контракт с Министерством обороны, не раздумывая.