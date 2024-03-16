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В зоне СВО погиб тюменский доброволец

«Контракт подписал, не раздумывая»: в СВО погиб тюменский доброволец

16 марта 2024, 07:37
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб тюменский доброволец

В зоне специальной военной операции погиб доброволец из Ярковского района Вильян Речапов. Боец получил смертельное ранение в январе этого года в ходе выполнения боевого задания.
Фото: Защитники Отечества | Тюменская область

Как сообщили в фонде «Защитники Отечества», Вильян Речапов детство и юность провел в деревне Варвара. После школы поступил в техникум, после отправился в армию — служил в ракетных войсках. В спецоперации Вияльн принимал участие с самого начала — подписал контракт с Министерством обороны, не раздумывая.

Тюменец награжден Орденом Мужества посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб 24-летний тюменский лейтенант, выпускник ТВВИКУ Игорь Петренко. Военный подорвался на мине-ловушке в ходе ее разминирования. У бойца остались супруга, родители и брат.

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