Жуткое ДТП произошло на тюменской объездной. Видео

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Несмотря на то, что одна из машин существенно пострадала в дорожно-транспортном происшествии — у авто сильно смят капота, оторваны заднее и переднее колеса, пострадавших в аварии нет. Об этом сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.
По словам тюменцев, ДТП на данном участке тюменской автодороги происходят регулярно из-за превышения водителями допустимой скорости.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ночью 13 марта произошло смертельное ДТП на набережной в районе Масловского взвоза. Погиб один человек.