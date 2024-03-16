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Posted Сегодня, 08:42

Published Сегодня, 08:42

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В Тюмени в Новопатрушево столкнулись два автомобиля

Жуткое ДТП произошло на тюменской объездной. Видео

16 марта 2024, 08:42
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени в Новопатрушево столкнулись два автомобиля

В субботу, 16 марта, на объездной дороге в районе улицы Федюнинского столкнулись два легковых автомобиля. По словам очевидцев, водитель одного из авто ехал со скоростью под 140 км/ч.
Сюжет
ДТП
Видео: nashgorod.ru

Несмотря на то, что одна из машин существенно пострадала в дорожно-транспортном происшествии — у авто сильно смят капота, оторваны заднее и переднее колеса, пострадавших в аварии нет. Об этом сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

Фото: nashgorod.ru

По словам тюменцев, ДТП на данном участке тюменской автодороги происходят регулярно из-за превышения водителями допустимой скорости.

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