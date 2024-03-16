Жуткое ДТП произошло на тюменской объездной. Видео

Несмотря на то, что одна из машин существенно пострадала в дорожно-транспортном происшествии — у авто сильно смят капота, оторваны заднее и переднее колеса, пострадавших в аварии нет. Об этом сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.