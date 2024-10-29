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Повара

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2024
На месте закрывшейся в Конюшне пиццерии появится новое кафе. Чем там будут кормить?
29 октября, 09:15
Дефицитная профессия: в Тюмени остро не хватает поваров
А сегодняшний день в регионе на одну вакансию повара, пекаря и кондитера приходится всего 1 резюме при норме 4. С начала года потребность в представителях данных профессий выросла на 14,6%.
21 октября, 06:15
Тюменские заведения примут участие в Российском ресторанном фестивале-2024
14 октября, 10:54
Основатель тюменского гастробара попал в топ-5 номинантов премии «Шеф-повар года»
Шеф-повар тюменского гастробара Mestia Роман Шапошников вошел в число номинатов Всероссийской премии WhereToEat. Информация опубликована в шорт-листе на официальном сайте премии.
25 сентября, 05:46
Фуд-стартап из Тюмени запустят в российских городах
Сервис «Мой повар», успешно работающий в Тюмени уже три года, будет запущен до конца лета в четырех российских городах.
13 июля, 04:11
Тысячи поваров и блинопеков ищут в Тюменской области
В Тюменской области за последний год спрос у работодателей на поваров, в обязанности которых входит в том числе приготовление блинов, вырос в 1,6 раза.
16 марта, 12:21
Повар из Тюмени прошел в финал шоу «Битва шефов»
На отборочном этапе молодому человеку дали шанс. Однако финальное блюдо телеведущие не оценили.
24 января, 02:33
2023
Повар из Тюмени стала участницей кулинарного шоу «Битва шефов»
32-летняя повар из Тюмени Дарья Бромат стала участницей нового сезона популярного кулинарного шоу «Битва шефов». На кастинг тюменка принесла пиццу «Маргарита» на тесте долгой расстойки.
27 ноября 2023, 06:35
Тюменцев зовут на работу шеф-поваром в Дубай. Зарплата — 1000 долларов
В Тюмени открылись две новых вакансии в Объединенных Арабских Эмиратах. Жителей региона приглашают на работу шеф-поваром и управляющей кофейней в Дубае, рассказала «Нашему Городу» руководитель рекрутинговой компании Forward Company Татьяна Баданова.
12 апреля 2023, 07:55

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