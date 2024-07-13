Фуд-стартап из Тюмени запустят в российских городах

Запуск проекта в Тюмени состоялся около трех лет назад. На разработку было затрачено 300 тысяч рублей. Позже сумма вложений выросла до 10 миллионов, а в 2023 году в проект инвестиции вложил основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников.