Фуд-стартап из Тюмени запустят в российских городах

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
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Updated Сегодня, 04:13
По словам основателя проекта Владислава Джуровича, тюменский сервис начнет работать в Санкт-Петербурге, Красногорске, Твери и Подольске.
Отметим, «Моя повар» — программа для заказа различных люд у частных кондитеров и поваров. Ресторанный критик, эксперт по питанию Евгений Федоров отмечает, что такой сервис удобен для потребителей.
«Если заказывать блюда на праздничный стол или ужин из традиционных доставок, нужно перерыть несколько сайтов, страниц в соцсетях, групп в мессенджерах, сравнить цены. Это очень неудобно. Сервис „Мой повар“ помогает сэкономить огромное количество времени и сил, плюс создает здоровую конкуренцию для поваров», — пояснил эксперт РБК Тюмень.
Запуск проекта в Тюмени состоялся около трех лет назад. На разработку было затрачено 300 тысяч рублей. Позже сумма вложений выросла до 10 миллионов, а в 2023 году в проект инвестиции вложил основатель сети «Додо Пицца» Федор Овчинников.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени откроют два новых ресторана — Техникум» и «Горыныч». Первое заведение начнет работать в середине 2025 года. Дата открытия «Горыныча» пока неизвестна.