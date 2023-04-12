Тюменцев зовут на работу шеф-поваром в Дубай. Зарплата — 1000 долларов

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
Шеф-повар требуется в один из гостиничных комплексов. Будущему сотруднику предстоит готовить завтраки для гостей отеля — вафли, яичницу и прочие несложные блюда. Обязательное условие — возраст до 22 до 38 лет, опыт работы в должности шеф-повара или помощника шеф-повара в гастрокофейнях, рассматриваются пары, которые уже работали в ресторанном бизнесе.
Работодатель обещает предоставить жилье, медицинскую страховку, резидентскую визу, авиабилеты, оплачиваемый отпуск. Заработная плата — 1 тысяча долларов.
Также в Дубае приглашают на работу управляющей кофейней девушку (возраст от 21 года до 35 лет) с опытом работы бариста. Условия работы и предоставляемые льготы — аналогичны предыдущей вакансии.
Ранее «Наш Город» писал, что для тюменцев в Дубае открылась вакансия персонального секретаря руководителя. Будущему кандидату предоставляют также оплачиваемое жилье, медицинскую страховку, визу, авиабилеты, служебный автомобиль премиум-класса. Заработная плата — 1 тысяча долларов.