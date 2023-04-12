Тюменцев зовут на работу шеф-поваром в Дубай. Зарплата — 1000 долларов

Шеф-повар требуется в один из гостиничных комплексов. Будущему сотруднику предстоит готовить завтраки для гостей отеля — вафли, яичницу и прочие несложные блюда. Обязательное условие — возраст до 22 до 38 лет, опыт работы в должности шеф-повара или помощника шеф-повара в гастрокофейнях, рассматриваются пары, которые уже работали в ресторанном бизнесе.