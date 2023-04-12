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Тюменцев зовут на работу шеф-поваром в Дубай. Зарплата — 1000 долларов

12 апреля 2023, 07:55
Фото: Википедия

В Тюмени открылась вакансия шеф-повара для работы в Дубае с оплачиваемым жильем

В Тюмени открылись две новых вакансии в Объединенных Арабских Эмиратах. Жителей региона приглашают на работу шеф-поваром и управляющей кофейней в Дубае, рассказала «Нашему Городу» руководитель рекрутинговой компании Forward Company Татьяна Баданова.
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Тюмень

Шеф-повар требуется в один из гостиничных комплексов. Будущему сотруднику предстоит готовить завтраки для гостей отеля — вафли, яичницу и прочие несложные блюда. Обязательное условие — возраст до 22 до 38 лет, опыт работы в должности шеф-повара или помощника шеф-повара в гастрокофейнях, рассматриваются пары, которые уже работали в ресторанном бизнесе.

Работодатель обещает предоставить жилье, медицинскую страховку, резидентскую визу, авиабилеты, оплачиваемый отпуск. Заработная плата — 1 тысяча долларов.

Также в Дубае приглашают на работу управляющей кофейней девушку (возраст от 21 года до 35 лет) с опытом работы бариста. Условия работы и предоставляемые льготы — аналогичны предыдущей вакансии.

Ранее «Наш Город» писал, что для тюменцев в Дубае открылась вакансия персонального секретаря руководителя. Будущему кандидату предоставляют также оплачиваемое жилье, медицинскую страховку, визу, авиабилеты, служебный автомобиль премиум-класса. Заработная плата — 1 тысяча долларов.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Работа#Тюменцы#Повара#Тюмень#Тюменская область#ОАЭ
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