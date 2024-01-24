nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:33

Published Сегодня, 02:33

Modified Сегодня, 02:40

Updated Сегодня, 02:40

Тюменский повар вышел в финал шоу «Битва шефов»

Повар из Тюмени прошел в финал шоу «Битва шефов»

24 января 2024, 02:33
Фото: 1MI

Тюменский повар вышел в финал шоу «Битва шефов»

На отборочном этапе молодому человеку дали шанс. Однако финальное блюдо телеведущие не оценили.

Повар Олег Терентьев прошел в финал шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». На отборочном этапе тюменец приготовил ролл с черной икрой, тунцом и соусом манго.

Один из телеведущих — Константин Ивлев, оценил блюдо тюменского повара и предложил ему присоединиться к его команде. Однако второй телеведущий — Ренат Агзамов, раскритиковал подачу и заявил, что ингредиенты не сочетаются.

На первом этапе Олег Терентьев готовил азу по-татарски, а на втором — яблочный киш с козьим сыром. С обеими задачами повар справился, что открыло ему дорогу в финал.

Фото: «Битва Шефов» / телеканал «Пятница»

В финале участникам предстояло приготовить любое блюдо с использованием главного ингредиента — ягод. Тюменец готовил каре из барашка с клюквенно-брусничным соусом, но телеведущие старания повара не оценили.

«Мясо не очень хорошо прожарили, даже жир не растопился. Блюдо красивое, но не обижайтесь, его готовил повар-дилетант», — высказался Ивлев.

В конце прошлого года участницей шоу «Битва шефов» стала тюменка Дарья Бромат. На кастинг девушка принесла пиццу «Маргарита». Ее блюдо пришлось по вкусу и Константину Ивлеву, и Ренату Агзамову.

Ранее «Наш город» писал, что учительница из Ишима, уволенная из-за откровенных фотографий, готовится к новому шоу на ТНТ. Анастасия Шумилова примет участие в съемках проекта «Это нормально».

Читайте также:
Тюменку из шоу «Пацанки» отправили в колонию за избиение прохожейТюменский школьник прошел в суперфинал интеллектуального шоу «Умнее всех»Пионерский лагерь: сексолог из Тюмени рассказала о закулисье шоу «Дом-2»
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Еда#Телевидение#Съемки#Шоу#Повара#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Вспомним 90-е?»: кто заправлял Тюменской областью в криминальные годы
Вчера, 01:39
«Рыба вымрет, река иссохнет?»: как глобальное потепление влияет на состояние Туры
Вчера, 06:47
Тюменские таксисты нашли новый способ заработка на пассажирах
Вчера, 03:16
Правда и мифы: тюменцам рассказали, к чему может привести храп
Вчера, 07:23
В Тюмени подешевели авто с пробегом
Вчера, 04:27
«Настоящий батяня-комбат»: на СВО погиб выпускник ТВВИКУ с позывным «Тюмень»
Вчера, 12:35