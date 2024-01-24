Повар из Тюмени прошел в финал шоу «Битва шефов»

Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
Modified Сегодня, 02:40
Updated Сегодня, 02:40
Повар Олег Терентьев прошел в финал шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». На отборочном этапе тюменец приготовил ролл с черной икрой, тунцом и соусом манго.
Один из телеведущих — Константин Ивлев, оценил блюдо тюменского повара и предложил ему присоединиться к его команде. Однако второй телеведущий — Ренат Агзамов, раскритиковал подачу и заявил, что ингредиенты не сочетаются.
На первом этапе Олег Терентьев готовил азу по-татарски, а на втором — яблочный киш с козьим сыром. С обеими задачами повар справился, что открыло ему дорогу в финал.
В финале участникам предстояло приготовить любое блюдо с использованием главного ингредиента — ягод. Тюменец готовил каре из барашка с клюквенно-брусничным соусом, но телеведущие старания повара не оценили.
«Мясо не очень хорошо прожарили, даже жир не растопился. Блюдо красивое, но не обижайтесь, его готовил повар-дилетант», — высказался Ивлев.
В конце прошлого года участницей шоу «Битва шефов» стала тюменка Дарья Бромат. На кастинг девушка принесла пиццу «Маргарита». Ее блюдо пришлось по вкусу и Константину Ивлеву, и Ренату Агзамову.
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