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Еда

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Октябрь
Тюменку напугали предупреждения о сибирской язве
Жительница Тюмени испугалась предупреждения врача о возможности заразиться сибирской язвой. Беседу с пенсионеркой провел сотрудник одной из местных поликлиник.
29 октября, 04:41
В Тюмени выросли цены на кофе
Стоимость кофе в заведениях Тюмени резко увеличился. Скачок цен произошел в сентября этого года, сообщили эксперты.
23 октября, 03:52
Тюменцы пожаловались на организацию питания в больницах
Жители Тюмени вощлмущенв организацией питания в лечебных учреждениях областной столицы. Недовольства пациенты высказали в социальных сетях.
15 октября, 03:26
Четыре тюменских кафе готовили блюда из опасного мяса
Четыре тюменских заведения общественного питания готовили для посетителей блюда из потенциально опасного мяса. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.
4 октября, 05:57
Сентябрь
Тюменцы стали предпочитать рыбу колбасе
У жителей Тюменской области вврос спрос на рыбу. Он превышает спрос на колбасу, сообщили в администрации одного из рынка областной столицы.
10 сентября, 03:08
Август
Похудей на траве! Как фитоблогеры доводят людей до больничной койки
Сейчас самый популярный препарат для похудения — оземпик. Его активно продвигают голливудские звезды, показывая прямой результат. Но в России его нет, поэтому ушлые инфлюенсеры предлагают дешевые альтернативы, утверждая, что им они реально помогли.
30 августа, 11:55
Как в исчезнувшем «Макдональдсе». Простой рецепт тех самых сырных палочек
Одна из главных закусок одного из главных фаст-фуд ресторанов. Для некоторых затмевает даже куриные наггетсы. Кто бы знал, что приготовить знаменитые сырные палочки так просто?
27 августа, 10:55
Валялось на полу: тюменского производителя заставили уничтожить опасное мясо
Тюменский производитель «Новоселезнево» был вынужден утилизировать 467 килограммов мяса и мясной продукции. Причиной стало их неизвестное происхождение.
22 августа, 04:33
Лучшие рецепты заготовок на зиму: как подготовиться к холодам с овощами и фруктами
15 августа, 01:00
Вкуснее, чем из магазина! Лучшие рецепты домашнего мороженого
Стаканчика мороженого летом — идеален и в жаркий и даже в не очень день. Особенно, если мороженое это сделано своими руками. Главное — подобрать правильный рецепт.
12 августа, 11:20
По усам течет, а в рот попадает? Тюменцам рассказали, кому лучше не пить квас
Квас известен своей пользой и богатой историей. Витаминов много, вкус — отменный, но вот не для всех. Кто-то не любит, а кому-то просто лучше воздержаться.
6 августа, 10:36
За две недели в Тюмени изъяли несколько тонн овощей и фруктов
Со стихийных рынков Тюмени изъяли более трёх тонн овощей и фруктов. О продолжающихся рейдах сообщили в мэрии.
1 августа, 03:02
Июль
В Тюмени планируют открыть новый столичный магазин продуктов
15 июля, 14:44
В Тюмени Тура оголила дно, утонули трое детей и снесут автовокзал
11 июля, 14:11
Продлить жизнь мучному: тюменцам рассказали, как правильно хранить домашний хлеб
Домашний хлеб хранится не так долго, как покупной. В нем нет консервантов, поэтому при неправильном хранении он черствеет всего за пару дней.
5 июля, 09:01
Чай с тортиком, а суп — с хлебом. Какие советские привычки в еде влияют на фигуру
В культуре употребления пищи у жителей страны уже сформировались свои традиции еще со времен СССР, при этом многие из них хоть и являются очень приятными, но при этом остаются крайне вредными для здоровья.
2 июля, 08:20
За год роллы в Тюмени подорожали почти на треть
Главной причиной стало подорожание основных ингредиентов. Рестораны пытаются удержать рост цен ради лояльности гостей, но для этого им приходится идти на снижение прибыли.
2 июля, 02:48
Июнь
В Заводоуковсе приготовят двухметровый пряник
20 июня, 16:48
Май
Огромный тюменский полукилометровый шашлык попадет в Книгу рекордов России
Самый большой шашлык в России планируют приготовить в Тюмени. Мероприятие состоится 20 июля в преддверии Дня города.
28 мая, 09:31
Тюменский молочный гигант нанес ущерб природе на сотни миллионов рублей
К тюменской производственной компании «Молоко» в Арбитражном суде зарегистрирован иск на 339 миллионов рублей. Об этом свидетельствует картотека дел.
23 мая, 15:00

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